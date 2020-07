Policías de Nueva York piden al alcalde también honrar sus vidas con mensajes “Blue Lives Matter”

Unos temen que podía ser percibido como “desafiante” respecto al movimiento antirracista BLM

Dos grupos vinculados a la Policía de Nueva York (NYPD) han pedido al alcalde Bill de Blasio pintar un mural bajo el lema “Las vidas azules importan”, que hace referencia al color de su uniforme, en complemento a la frase antirracial “Las vidas negras importan” (BLM).

BLM ha sido por años un lema en EE.UU. contra la discriminación y los abusos policiales, que ha recobrado más vigor tras la muerte de George Floyd en mayo en Minneápolis.

En Nueva York, ese crimen ha reavivado las acusaciones mutuas y tensiones entre activistas, NYPD y el alcalde, en medio de reformas sobre el protocolo policial y recorte presupuestario.

A través de una carta al alcalde, las asociaciones “Blue Lives Matter NYC” y S”tanding Up for New York City” alaban los “intentos” de De Blasio de llamar la atención sobre el racismo sistémico, pero piden también que se rinda tributo a la labor policial, destacó EFE.

La idea de estos grupos es situar este lema en el cuartel de NYPD (Police Plaza, Bajo Manhattan) o en el céntrico Times Square, como un símbolo para “concienciar” a la población de los “peligros” que a su juicio corren los agentes de policía durante el desempeño de su actividad profesional.

“Este año más de 30 agentes de policías han perdido la vida en acto de servicio por armas de fuego. Nos gustaría concienciar sobre los asesinatos que pueden prevenirse de aquellos que hicieron un juramento para proteger la comunidad, y honrar su memoria”, señalaron estas asociaciones en un comunicado en el que también dijeron que los gastos correrían a su cargo.

Según la prensa, la Alcaldía estaría “revisando” la petición, si bien algunos temen que podía ser percibido como “desafiante” respecto al movimiento antirracista.

Murales de BLM pagados por la Alcaldía han sido promovidos por De Blasio por toda la ciudad. Uno pintado frente a la Torre Trump en la 5ta Avenida se convirtió en el último tema de enfrentamiento entre el presidente y el alcalde.

En paralelo, se ha incrementado el crimen en la ciudad y las renuncias entre el personal de NYPD, que se queja de la falta de apoyo del Concejo Municipal.

“En las últimas semanas, hemos sido atacados en las calles, demonizados en los medios y denigrados por prácticamente todos los políticos de esta ciudad”, denunció a mediados de junio Patrick Lynch, presidente del sindicato policial Asociación de Benevolencia (NYCPBA).