Representante demócrata John Lewis o la “conciencia del Congreso” muere de cáncer; era aliado de Martin Luther King

El representante John Lewis, un símbolo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, murió este viernes después de una larga batalla contra el cáncer, según la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Tenía 80 años.

El congresista por Georgia, defensor de la protesta no violenta, era el más joven y el último sobreviviente de un grupo formado por seis grandes activistas de derechos civiles, encabezados por el reverendo Martin Luther King Jr.

Una de sus acciones más conocidas fue cuando lideró a unos 600 manifestantes en la marcha conocida como la del ‘domingo sangriento’ (Bloody Sunday, en inglés) en el puente Edmund Pettus en Selma, Alabama, donde soldados estatales le fracturaron el cráneo. Fue el último orador sobreviviente de la histórica marcha por el trabajo y la libertad de 1963 en Washington en la que Martin Luther King pronunció su celebre discurso “Yo tengo un sueño” (I have a dream, en el original en inglés).

“John Lewis fue un titán del movimiento de los derechos civiles cuya bondad, fe y valentía transformaron a nuestra nación, desde la determinación con la que se enfrentó a la discriminación en los comedores sociales y en las Freedom Rides [viajes de la libertad], hasta el coraje que demostró cuando era joven frente a la violencia””, dijo Pelosi en un comunicado describiendo a Lewis como “uno de los más grandes héroes de la historia estadounidense”.

Lewis anunció a finales del año pasado que le habían diagnosticado cáncer de páncreas en estado avanzado. “Nunca he enfrentado una pelea como la que tengo ahora”, dijo.

Esta noticia inspiró homenajes de ambos lados del pasillo en el Congreso, donde se generó un acuerdo no declarado de que la probable muerte de este demócrata de Atlanta representaría el fin de una era.

Lewis ha estado en la Cámara de Representantes, donde a veces se le definió como la “conciencia del Congreso”, a partir de 1987. A menudo votó y habló en contra de las intervenciones militares estadounidenses, incluida la Guerra de Irak.

Lewis dijo que en la década de 1960 fue arrestado 40 veces, cinco más como congresista. A los 78 años, dijo que seguía listo para afrontar ese castigo con tal de poder ayudar a reunir a las familias inmigrantes separadas en la frontera por la administración Trump.

“No puede haber paz en Estados Unidos hasta que estos niños sean devueltos a sus padres”, dijo Lewis. “Si no lo hacemos, la historia no será buena con nosotros”, gritó. “Iré a la frontera. Seré arrestado nuevamente. Si es necesario, estoy preparado para ir a la cárcel“, agregó.

Los problemas de salud tampoco le impidieron lograr otro triunfo electoral en su carrera en junio, cuando pudo renovar su puesto en la Cámara de Representantes al ganar en las primarias con el 87% de los apoyos.

Not many of us get to live to see our own legacy play out in such a meaningful, remarkable way. John Lewis did:https://t.co/KbVfYt5CeQ

— Barack Obama (@BarackObama) July 18, 2020