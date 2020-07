Giovanni Medina asegura que encontró en situación comprometedora a Ninel Conde y Adal Ramones

El empresario pidió a Adal Ramones no meterse con él, de lo contario podría recibir una respuesta

La batalla legal que enfrentan Ninel Conde y Giovanni Medina por la custodia de su hijo continúa y nuevamente se vieron involucradas figuras del espectáculo como Adal Ramones, quien recientemente fue cuestionado sobre la relación que tenía con la cantante cuando ambos participaron en la obra de teatro “El tenorio cómico”.

Ante las cámaras del programa De primera mano, Medina aseguró que tanto Adal Ramones como otros actores del elenco no se encontraban en sus cinco sentidos al momento de dar las funciones de dicha puesta en escena.

“Cuando escuché las declaraciones me llamó mucho la atención porque en primera son totalmente alejadas de la realidad, no me extraña por el presunto estado en el que él estaba todas las noches, presuntamente él y dos personas más, había noches que no podían ni siquiera terminar las funciones, o sea, de ese tamaño, no les puedo contar lo que era el backstage de esa producción“, explicó.

Y volvió a señalar la supuesta relación que mantenían Conde y el conductor de ‘La Academia’:

“Que diga el señor Adal como los encontré que estaba haciendo con Ninel, pregúntenle porque ahora si topó con hueso el señor“, y siguiendo con las declaraciones amenazó con defenderse si el actor no confiesa cómo los encontró en camerinos: “Conmigo no se meta porque va a recibir respuesta“.

Además, Giovanni reiteró que, todo lo que vio en los camerinos es parte de las razones que tiene para mantener alejado a su hijo de la cantante.

“Fue parte de lo que la hacía no apta para poder llevar la crianza de nuestro hijo, había meses en que la señora pasaba 5 noches en la casa y todas las demás durmiéndose cinco o seis de la mañana, eso no es vida“, señaló.