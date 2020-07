Mauricio Ochmann enternece las redes al mostrar lo bien que se la pasa con la pequeña Kailani

No hay duda que al actor Mauricio Ochmann es un excelente papá y el siguiente video lo demuestra

El ex de Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann, no para de demostrar que es un papá a todo dar. Siempre anda muy pendiente de sus hijas, sobre todo de la pequeña Kailani, quien no pone reparo en tratar siempre de ser un apoyo para su papi, especialmente cuando éste entrena. La chiquita se subió a su espalda mientras el mismo hacía planchas, de esta forma él se ejercitaba y ella moría de la risa con la diversión.

No hay duda que éste es un padre a todo dar. En cuanto a Aislinn, ya se han dejado de ver juntos en las redes sociales pues, como sabemos, la cuarentena en la ciudad de Los Ángeles, donde residen ambos, ya pasó. Eso seguramente hizo que Mauricio dejara el hogar que compartía con la hija de Eugenio Derbez.

Sin embargo, el Día del Padre, Mauricio montó un video donde se ven a ambos caminando junto a Kailani y pasándola bien. No hay duda que esta pareja denota mucha seguridad y que han quedado en muy buenos términos a pesar de que Aislinn dijo que el proceso de tomar la decisión de separarse no fue nada fácil. Se ve que pudieron crecer como individuos y ahora los une el amor por su hija, además del respeto que sienten el uno por el otro. Todo un ejemplo a seguir para muchos.