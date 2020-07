Veteranos hispanos en Staten Island exigen justicia por la muerte de Vanessa Guillén

La soldado de ascendencia mexicana desapareció de la base Fort Hood y su cadáver desmembrado fue localizado dos meses después

NUEVA YORK.- Decenas de veteranos latinos del ejército respaldados por la numerosa comunidad hispana y en particular mexicana que reside en Staten Island, marcharon este domingo en ese condado para exigir que el Congreso y el Departamento de Justicia, hagan una profunda investigación sobre el asesinato de la soldado de primera clase (PFC), Vanessa Guillén.

La acción de protesta se inició a las 5:00 p.m. en el parque Clove Lakes, localizado en el vecindario de Sunnyside, recorrió un amplió tramo y concluyó en la intersección de las avenidas Martlin y Slosson.

A nivel nacional la comunidad mexicana se ha realizado marchas en protesta por la muerte de Guillén, que se han traducido en fuerte presión para buscar el esclarecimiento del caso.

La familia de Guillén en Estados Unidos y la propia comunidad hispana han planteado serias irregularidades en torno a la falta de responsabilidad en la cadena de mando, la ausencia de transparencia en torno al caso y el evidente trato desigual de la justicia desigual para las personas de las minorías.

“Nuestras exigencias en el caso de Guillén, dijo un participante en la marcha, tienen eco y ha coincidido con algunos de los planteamientos que los manifestantes del movimiento Black Lives Matter han planteado sobre las fuerzas policiales de Estados Unidos”.

Yesenia Mata, directora ejecutiva de la organización comunitaria La Colmena, que promovió la marcha en Staten Island, comentó, “que el manejo militar de la investigación del asesinato de una joven soldado latina que había sido acosada sexualmente ha sido incompetente en el mejor de los casos y cómplice en el peor”.

“Incluso el presidente Trump está pidiendo una investigación sobre la respuesta fallida de Fort Hood y el Departamento de Defensa. Guillén se enlistó para servir a su país. Es una pena que los militares no hayan podido proteger a una hermana en uniforme”, agregó Mata, que es miembro de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos.

De su parte, César Vargas, el primer abogado indocumentado de Nueva York y también reservista del Ejército declaró que, “este es un ejemplo del fracaso institucional de nuestras fuerzas armadas para proteger a la soldado Guillén de un crimen atroz con claras probablemente podría haberse evitado”.

Vargas agregó que el tiempo transcurrido durante el cual la familia de Guillén buscaba con insistencia respuestas a su desaparición, también expone la realidad de una burocracia militar inexplicable.

“Las bases militares no deberían tener la autoridad para supervisarse a sí mismas o abordar problemas que no están relacionados con la seguridad nacional o la disciplina militar como el acoso sexual, la violación, la desaparición o muerte de miembros del servicio en casos que no son de combate”.

Un caso de terror

El cuerpo desmembrado de la soldado de ascendencia mexicana, fue localizado el 19 de junio en tres fosas cerca del río León, en el condado de Bell, en las inmediaciones de la base militar de Fort Hood, en Texas, a la que pertenecía. Guillén, que integraba al 3er. Regimiento de Caballería, fue vista por última vez el 22 de abril en el área de estacionamiento de estacionamiento de la base. Vestía una camiseta negra y pantalones deportivos color violeta.

El sospechoso de haberla matado a martillazos en la armería de la base era el soldado Aaron David Anderson, también miembro de Fort Hood, se suicidó cuando la policía se disponía a arrestarlo. Entre tanto, Cecily Aguilar, la novia de Anderson, fue arrestada y se declaró inocente de los cargos federales de manipulación de evidencia.