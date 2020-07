Yuvanna Montalvo de “Enemigo Íntimo” desnuda sus estrías: “Nadie es perfecto”

View this post on Instagram

El 60% de mi comunidad son mujeres así que pensé dos veces subir esta foto y es que a veces entre nosotras somos mas crueles… Pero la monto precisamente para que veamos que nadie es perfecto, ni si quiera las figuras públicas) allí se me ven algunas estrías(qué me han salido por el ejercicio, perder y ganar masa muscular) , imperfecciones en la piel y esos rollitos de la espalda súper difícil de quitar en algunas mujeres( me salieron después de ser mamá). Así somos las Mujeres…. Dejen amor con una 🌹 para que todas nos animemos a montar fotos así… al menos de vez en cuando 🔥🙏🏻 si eres de ese porcentaje hombres también déjanos una 🌹.. #selflove #mujeres