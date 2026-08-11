Powerball alcanza $1,000 millones: ¿cuánto te quedaría después de pagar impuestos?

El premio mayor de Powerball volvió a alcanzar la marca de $1,000 millones antes del sorteo del miércoles 12 de agosto, pero quien logre acertar todos los números no recibirá esa cantidad completa de inmediato.

Entre la modalidad de pago elegida y los impuestos federales y estatales, el monto final puede reducirse considerablemente.

El pago único sería de $433.1 millones

De acuerdo con CBS 8, el jackpot de $1,000 millones es actualmente el octavo más grande en la historia de Powerball.

El premio ha crecido después de 44 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor.

La última vez que alguien acertó el jackpot fue el 2 de mayo, cuando dos boletos vendidos en Texas y Florida dividieron un premio de $20 millones.

Si aparece un ganador, tendrá dos alternativas. Puede recibir los $1,000 millones mediante una anualidad distribuida durante 30 años o elegir un solo pago en efectivo.

Para el sorteo del 12 de agosto, el valor en efectivo fue establecido en aproximadamente $433.1 millones.

Esta es la opción que suelen escoger la mayoría de los ganadores de grandes premios.

Sin embargo, ese dinero también está sujeto a impuestos.

Después de impuestos federales quedarían cerca de $272.9 millones

Las ganancias de lotería son consideradas ingresos por el gobierno federal. Inicialmente, se retiene 24% del premio en efectivo para enviarlo al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Debido al tamaño del premio mayor, un ganador probablemente terminaría en la tasa federal máxima de 37%, por lo que al momento de presentar su declaración de impuestos podría tener que cubrir aproximadamente otro 13%.

Según los cálculos publicados por CBS 8, después de los impuestos federales, el pago único de $433.1 millones se reduciría a aproximadamente $272,897,043.

Eso significa que, aun antes de considerar impuestos estatales, el ganador conservaría alrededor de 27% del jackpot anunciado de $1,000 millones si selecciona la opción en efectivo.

El estado donde compres el boleto también importa

En la mayoría de los estados existe además un impuesto sobre las ganancias de lotería, por lo que el monto final puede ser todavía menor.

Ocho estados donde se juega Powerball no cobran impuestos estatales adicionales sobre estos premios: California, Florida, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming.

Puerto Rico tampoco aplica ese impuesto.

En esos lugares, el ganador que elija el efectivo podría quedarse con aproximadamente $272.9 millones después de los impuestos federales.

En otros estados la cantidad cambia significativamente. Por ejemplo, un ganador residente de Arizona recibiría aproximadamente $262,069,543; en Illinois, $251,458,593; en Georgia, $251,285,353; y en Wisconsin, alrededor de $239,764,893.

Entre los montos más bajos incluidos en el análisis está New York, donde después de impuestos federales y estatales el pago en efectivo sería de aproximadamente $225,689,143.

En New Jersey sería de $226,338,793 y en Maryland de $231,752,543.

Quienes opten por la anualidad recibirían pagos durante tres décadas. En los estados sin impuesto estatal sobre premios de lotería, el total después de los 30 pagos sería de aproximadamente $631,321,290 después de impuestos.

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