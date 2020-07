Clarissa Molina reaparece y habla de su estado de salud

Descubrió de casualidad que era COVID-19 positivo

A una semana de haber anunciado que había dado positivo en un test de COVID-19, y luego de desaparecer por varios días, Clarissa Molina dio la cara y desde su casa salió en ‘El Gordo y la Flaca’, donde habló de su estado de salud

“No me atacó los pulmones, ni tengo problemas respiratorios, a veces cuando hablo me canso un poquito. El olfato se me ha ido, he tenido que ir al baño varias veces, el dolorcito de cabeza viene y se va”, comenzó diciendo Clarissa con un semblante muy diferente a como la solemos ver siempre.

Entrevistada por Raúl de Molina y Karina Banda, Clari visiblemente demacrada explicó que se la pasa en la cama, y que después de esa salida en el show de Univision regresaría a su cuarto, porque lo que más le ha atacado es cansancio y sueño, pero que no puede dormir como quisiera porque la falta de aire y el dolor de cabeza no se lo permite a veces.

“Yo lo tengo (coronavirus), y cuando se me salga como quiera debo de cuidarme porque durante un tiempo se te va, pero te puede regresar”, contó Clarissa, quien dijo que calculando con su doctora, ya llevaría dos semanas infectada, y que es posible que el día que condujo el show, desde el estudio, con Karina, ya estaba con el COVID-19 en su cuerpo.

Para terminar, Clari quiso dar un mensaje positivo y de esperanza y asegurando que hay “Clarissa para rato”, dijo:

“He recurrido a la meditación y a cosas positivas para ayudarme… Me considero afortunada porque no he tenido que recurrir a un hospital, pude evitar ir para que personas que lo necesitan lo requieran”.

Recordemos que Clarissa supo que tenía coronavirus antes de que aparecieran los síntomas y casi de casualidad. Como ella misma explicó el día que dio la noticia en vivo en ‘El Gordo y la Flaca’, le llegó un link de que un laboratorio le mandaba todo el kit a su casa para que ella misma se lo hiciera y lo enviara al laboratorio. Como era gratis, lo pidió, sin imaginar que días después le llegaría el ‘positivo’ como resultado.