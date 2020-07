¿Hasta cuándo aguantará Miami el dramático incremento de casos de coronavirus?

Los hospitales del condado de Miami-Dade pueden atender a más pacientes, pero como dice el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, la pregunta es cuántos enfermos y cuántos muertos están dispuestos a soportar los residentes.

“El simple hecho de que podamos procesar dos o tres veces la cantidad de personas que se enferman no significa que queramos hacerlo, porque una cierta cantidad de ella ingresará en la UCI y una parte de ella morirá. Entonces, en algún momento, no solo la capacidad hospitalaria nos va a gobernar, sino realmente nuestra tolerancia a esto”, señaló el alcalde durante una entrevista a Local 10.

Te puede interesar: Más de 50 empleados del aeropuerto de Miami tienen coronavirus: la mayoría están en los controles de seguridad

A medida que los números de casos de COVID-19 continúan aumentando en todo el sur de la Florida, los líderes en el condado de Miami-Dade se están tomando en serio la aplicación de la mascarilla y las reglas de distanciamiento social.

With more than 2,000 patients hospitalized and hundreds in ICUs, "Miami is now the epicenter of the pandemic," one infectious disease expert said https://t.co/OInHYQAUZf

— CNN (@CNN) July 14, 2020