Por qué los estadounidenses blancos recibieron los cheques de estímulo más rápido que los afroamericanos y latinos

La investigación señala que los problemas de entrega reflejan desigualdades económicas, raciales y culturales

Más de 150 millones de estadounidenses han recibido cheques de estímulo de ayuda económica ante la pandemia del coronavirus, sin embargo los grupos de afroamericanos y latinos se encontraron al final de la línea de entrega según revela un nuevo estudio.

La investigación señala que una cantidad mayor de hogares blancos recibieron sus cheques a finales de mayo en comparación con los hogares afroamericanos y latinos. También una proporción mayor de contribuyentes de clase media recibieron sus cheques más rápido que los estadounidenses pobres, según el más reciente estudio del Instituto Urbano.

“Los adultos tenían menos probabilidades de recibir los pagos si sus ingresos familiares estaban por debajo del 100% de la línea de pobreza federal o si eran negros o hispanos, y de manera particular si eran hispanos y con familias cuyos integrantes no son ciudadanos“, escribieron Janet Holtzblatt y Michael Karpman del Instituto Urbano.

Entre las disparidades experimentadas en las entrega del cheque de estímulo está que tres cuartas partes de los adultos blancos recibieron sus cheques a finales de mayo en comparación con el 69% de los adultos negros y el 63% de los adultos hispanos, menciona el centro de estudios. El Instituto Urbano informa que los problemas reflejan desigualdades económicas, raciales y culturales debido a que las familias negras en Estados Unidos ganan alrededor de 59 centavos por cada dólar ganado por una familia blanca.

Por si esto fuera poco, las personas afroamericanas cuentan con mayor probabilidad de estar “desbancadas“, en comparación con los contribuyentes blancos, lo que podría ayudar a explicar los retrasos que algunas personas sufrieron al recibir su cheque de estímulo durante la primer ronda de pagos que otorgó preferencia aquellos contribuyentes que estaban dados de alta ante el Servicio de Rentas Internas (IRS) y contaban con una referencia bancaria.

El estudio señala que los contribuyentes que no declaran impuestos federales sobre la renta, incluidos algunos hogares de bajos ingresos y personas que gozan de Seguridad Social, tuvieron que esperar más tiempo para recibir sus cheques de estímulo.

El 59% de los hogares en nivel de pobreza o por debajo del mismo recibieron sus cheques a finales de mayo en comparación con 85% de los hogares con ingresos de entre dos y medio y cuatro veces la línea de pobreza. El Instituto Urbano basó su hallazgo en una encuesta realizada en mayo a más de 4,000 adultos.

Quiénes recibieron los cheques de estímulo de $1,200 y $2,400 dólares rastrearon su dinero mediante la aplicación “Get My Payment” pero los jubilados fueron quienes reportaron más casos de retrasos en su pago al igual que los estadounidenses casados con inmigrantes que fueron discriminados por no contar con un número de seguridad social por lo que el IRS bloqueó la ayuda económica destinada para esas familias.

Además del sistema fiscal, la investigación sugiere que otros métodos pudieron ser usados para distribuir el apoyo entre las familias como los programas de apoyo a los hogares de ingresos bajos, los cupones de alimentos y el Medicaid como herramientas para entregar dinero a personas que están fuera del sistema de IRS.

El método de distribución de los cheques también destaca errores con los estadounidenses que no cuentan con acceso al sistema bancario y que no tienen acceso a la red Internet.

