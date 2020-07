¡Ya es toda una celebridad! Patricia Manterola presume orgullosa los videos de su hijo en YouTube

View this post on Instagram

No puedo creer los rápido que crecieron mis bebes 😍 ¡FELIZ CUMPLEAÑOS número 7 @alessokolb y @kolbmatteo ! LOS AMO más allá de lo que las palabras pueden expresar mis amores ❤️ Todavía recuerdo el día que los tuve en mis brazos por primera vez 🥰 Eran tan diferentes en sus rasgos físicos, y poco a poco también fuimos descubriendo lo diferentes que eran en su personalidad, pero son idénticos en dulzura, generosidad, gratitud y me encanta lo amorosos que son con todos 😍 Alesso: gracias por ser siempre ese ser que abraza tan cálido, ese ser que siempre tiene interés en conectar y platicar con todos los seres que se cruzan en tu camino y que todos amamos por tu don de gente. Matteo: Eres impresionantemente fuerte en tu exterior y tan dulce y suave en tu corazón, gracias por siempre compartir hasta el último pedacito de tus cosas con los demás, que hace que se nos derrita el corazón, ese regalo te acompañará toda tu vida. LOS AMO, Mamá. ❤️