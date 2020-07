A días de su lanzamiento, esta firma de autos china lanza la copia del Ford Bronco

Para nadie es un secreto que la industria automotriz china ha tenido varios lanzamientos de autos con diseños muy similares a otros vehículos, diseños que a menudo son copiados de manera bastante descarada.

Este tema discutible ha despertado una vez más su polémica luego de que se descubriera que un vehículo de una marca china tuviera gran parecido con el recientemente lanzado Ford Bronco.

Se trata del Wey P01, un todoterreno del cual las imágenes ya sea han vuelto virales en las redes sociales después de que muchos observaron que su diseño era muy similar, casi idéntico, a la nueva oferta de Ford. Los internautas han resaltado cómo la estructura cuadrada del vehículo, su diseño de faro delantero, LED y un perfil trasero, salvo luces traseras ligeramente ajustadas, se asemejan sin lugar a dudas al Ford Bronco.

I am not surprised Wey going to coping the 2021 Ford Bronco because it's hot news around the world. The Great Wall Motors company answering to the 2021 Ford Bronco by reviewing the 2021 Wey P01 for overseas market who didn't having the 2021 Ford Bronco in they market yet. pic.twitter.com/DrkaZGHi2y

— Harry Tran (@HarryTr02640104) July 18, 2020