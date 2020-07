Aún hay tiempo para responder el cuestionario del Censo

Aumentar la tasa de participaciónen el Censo 2020 es crucial para las comunidades

La más reciente iniciativa es la invitación para que todos se unan al Desafío de la tasa de respuesta al censo de 2020, un reto para que cada ciudad, pueblo y estado aumente las tasas de respuesta local y participar en una competencia amistosa contra otras comunidades y de esta forma superar las tasas de respuesta al Censo del 2010.

La meta del Censo 2020 es obtener como resultado, un recuento exacto que permita determinar con mayor certeza cómo serán distribuidos cientos de millones de dólares en fondos federales cada año, y ofrecerá datos que impactarán a las comunidades durante la próxima década, así como su representación en el gobierno.

El plazo para responder el cuestionario se extendió hasta el 31 de octubre a causa de la pandemia de COVID-19. Hasta ahora, la tasa de autorrespuesta de Nueva York para el Censo 2020 es del 57.7 %, en comparación con un promedio nacional de 62.2 %, por esta razón, la Oficina del Censo está alentando a la comunidad a participar más activamente.

Un nuevo recurso de motivación

La Oficina del Censo ha publicado una nueva mini guía dirigida a ayudar a los funcionarios electos y líderes locales a motivar a sus comunidades a responder al Censo del 2020. La competencia permite, mediante un mapa interactivo, rastrear la tasa de respuesta de su comunidad, obtener actualizaciones diarias y esos resultados compartirlos con amigos y familiares, desafiándolos a aumentar las tasas de respuesta en las comunidades donde viven.

La mini guía sirve como un complemento de los recursos para el Desafío de la Tasa de Respuesta que la Oficina del Censo publicó a principios de este año.

Entre lo que se destaca de la mini guía, se incluyen las ideas, ejemplos y recursos para crear desafíos dentro de una comunidad o entre esa comunidad y otra, información general y un cronograma actualizado del Censo del 2020; información sobre cómo las comunidades pueden usar el mapa interactivo, ir a sus tasas de respuesta en el Censo del 2010, hacer comparaciones y establecer un objetivo para su desafío y ver su progreso. Además, puede encontrar recomendaciones para trabajar con empresas locales, colaboradores y los medios de comunicación para promover el censo.

Otra de las recomendaciones de la Oficina del Censo es que las personas corran la voz, sean proactivas y hagan la diferencia compartiendo sus experiencias, historias reales, hechos interesantes, en las redes sociales para subrayar la importancia de responder al censo usando los hashtags #ShapeYourFuture y # 2020Census.

Para obtener más información, visite el sitio: 2020census.gov/es

Busque la información correcta

La Oficina del Censo subraya que un recuento exacto es fundamental para las comunidades de todo el país e insta a los ciudadanos a no permitir que la información errónea impida que sus amigos y familiares respondan. Sugiere que una de las mejores formas en que puede mostrar su apoyo al Censo 2020 es asegurándose de conocer los hechos. Recomienda así mismo a las personas revisar los principios básicos sobre el Censo 2020 y luego compartan esta información con otros.

Confidencialidad de los datos

La Oficina del Censo está obligada por el Artículo 13 de la Constitución de los Estados Unidos a mantener la información recabada en el conteo, de forma confidencial.

Esta ley protege las respuestas al Censo 2020. La Oficina del Censo no puede divulgar ninguna información identificable sobre la persona que ha respondió, su hogar o su negocio, ni siquiera a las agencias policiales. La ley garantiza que los datos privados estén protegidos y que las respuestas no puedan ser utilizadas en contra por ninguna agencia gubernamental o tribunal. Las respuestas que proporciona solo se utilizan para generar estadísticas. La Oficina del Censo no tiene permitido divulgar públicamente las respuestas de ninguna manera que pueda identificar a ningún ciudadano u otra persona en su hogar.

Violar el Artículo 13 es un delito federal, punible con prisión y / o una multa de hasta $ 250,000.

Importancia

A la vez que la nación continúa con el distanciamiento social, la intención de la Oficina del Censo es incentivar a que todas las personas continúen informándose por qué es importante responder al Censo 2020 y exhortar a quienes aún no han completado el censo a hacerlo ahora, a que respondan lo antes posible en línea, por teléfono o por correo.