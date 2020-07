Empleado latino detenido por escupir cafés que preparó para policías en Starbucks

Kevin Trejo, empleado de Starbucks en Nueva Jersey, fue detenido por supuestamente escupir en las bebidas de café que preparó para agentes de policía, dijeron ayer las autoridades.

Los agentes de Park Ridge arrestaron a Trejo (21) y lo acusaron de exponer a un agente de la ley a fluidos corporales, manipular deliberadamente bebidas de café sabiendo que habían sido ordenadas por un agente de la ley y crear una condición físicamente peligrosa.

No se informó cómo Trejo fue considerado sospechoso de esta acción ni cuántos cafés supuestamente escupió.

El presidente de la Asociación Benevolente de Policías del Estado de Nueva Jersey (NJSPBA), Patrick Colligan, calificó las supuestas acciones de Trejo como “escandalosas”.

“Cada vez que pienso que nosotros como sociedad tocamos fondo, hay un nuevo incidente”, dijo Colligan. “Los oficiales arriesgan sus vidas a diario, no debería suceder mientras toman café”.

Un portavoz de Starbucks dijo que Trejo ya no era empleado de la compañía.

“Obviamente, el comportamiento de este individuo fue reprensible y no era en absoluto un reflejo de cómo nuestros socios o empleados tratan a nuestros clientes a diario”, dijo el portavoz.

Starbucks está trabajando con el departamento de policía en la investigación, acotó Pix11.

Tras la muerte bajo custodia de George Floyd el 25 de mayo en Minneapolis, ha habido reformas, marchas y acciones individuales anti policiales en todo el país.

