¿En qué consiste la ‘Operación Legend’ que lanza Trump en varias ciudades de EE.UU.?

El 29 de junio, LeGend Taliferro, de cuatro años, murió a tiros mientras dormía en su vivienda en Kansas City, Missouri. El Gobierno del presidente Donald Trump retomó el nombre del niño para lanzar un programa que busca reducir la violencia en varias ciudades del país.

Fue el 8 de julio cuando el Departamento de Justicia (DOJ) implementó su plan en Missouri.

“El presidente Trump lo ha dejado claro: el Gobierno federal está listo y dispuesto a ayudar a cualquiera de nuestros socios estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley en todo el país en respuesta a delitos violentos”, dijo entonces el fiscal general William Barr, quien este miércoles se unió al presidente Trump en la Casa Blanca para ampliar el programa.

El operativo permitirá el envío de agentes federales del FBI, el Servicio de Alguaciles de EE.UU., la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). En Kansas City se inició con el despliegue de al menos 100 oficiales.

“La Operación Legend lleva el nombre en honor a una de las víctimas más jóvenes de Kansas City, LeGend Taliferro.. Es un recordatorio horrible de que el crimen violento que no se controla es una amenaza para todos nosotros”, dijo Barr.

El plan, indicó el presidente Trump este miércoles, ahora se implementa en Chicago, Illinois, y Albuquerque, Nuevo México, a fin de aumentar los recursos en ciudades que “experimentan un nivel perturbador e inaceptable de crímenes violentos, incluidos disparos y asesinatos”.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, rechazó la medida que, según ABC News, permitirá el despliegue de unos 150 agentes federales.

“Bajo ninguna circunstancia permitiré que las tropas de Donald Trump vengan a Chicago y aterroricen a nuestros residentes”, dijo en Twitter.

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 21, 2020