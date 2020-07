En su cama y sin nada de ropa, Maripily Rivera se tapó sólo con su almohada

View this post on Instagram

Aquí les dejo este video que para mi es importante publicarlo para que puedan entender y no juzgarme .. Miren cuantos meses será recuperarme de mi brazo😔 Mi salud ante todo y que triste ☹️ ver que simplemente les importe el rating de un programa y no la salud de una Guerrera que por estar en su programa @guerreros2020mx se lesionó ..😔 Ahora no soy una guerrera porque decidí irme del programa a querer rehabilitarme por mi lesión y dejar mi espacio a otro guerrero que pudiera ayudar a mi equipo de #yosoycobra🐍 Que mal pues la salud es primero que un programa que acaba en unos meses ☹️ Desilusionada ante tanta injusticia que hablaré mañana en mi Instagram live 12pm Tanta injusticia, maldad y mentiras me confunden..😔 Y repito si yo me lastimo nuevamente estando así lesionada , mi brazo no tendrá movimientos de por vida 🤦🏾‍♀️😰