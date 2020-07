Por esta razón Maripily Rivera decidió abandonar “Guerreros México 2020”

View this post on Instagram

Soy una mujer que ha luchado mucho por todas las cosas que he logrado en mi vida. 🛡⚔️Soy una Guerrera porque la vida me ha enseñado a serlo.🔥 Desde que decidí participar en este programa tenía muy claro mi objetivo que era competir y dar lo mejor de mi programa tras programa. 👊🏾 Como todos saben tengo una lesión en mi brazo izquierdo que no me permite hacer los retos de la manera que requieren y eso no me gusta. 😔 Mañana a las 12pm les hago un live y les explico la decisión que tomé hoy y el porqué?🤔 Los quiero y gracias a todos los que siempre me estan apoyando.😘 #yosoycobra🐍 @guerreros2020mx