“Si fuese el cubrebocas opción para reactivación económica, me lo pongo de inmediato”, dice AMLO

El mandatario contradice dichos de su secretario de Hacienda

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si la reactivación económica en el país ante pandemia del coronavirus dependiera del uso del cubrebocas, se lo pondría de inmediato.

Esto luego de ser cuestionado por dichos del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien comentó que el uso del cubrebocas permitirá relanzar la actividad económica.

“Creo que está muy desproporcionado, si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía pues me lo pongo de inmediato”, afirmó.

“Pero no es así, yo sigo las recomendaciones de los médicos de los científicos, no creo que haya dicho eso (Herrera)”.

No obstante, el titular de la SHCP aclaró que su dicho fue una analogía que utilizó durante un foro virtual con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

“Lo utilice como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener medidas de cuidado y la economía va a tener que trabajar en otras circunstancias, era en un foro de Canacintra, se tendrá que marcar distancias en las cadenas de producción con la utilización de caretas y cubrebocas y en una narrativa para decir que nos vamos a tener que reorganizar a través de mecanismos distintos el regreso a una normalidad y a una recuperación”, explicó

“Como el presidente señaló, ya están empezándose a recuperar empleos en la industria de la construcción, hay recuperados más de 100 mil empleos, casi 140 mil empleos, pero están regresando a trabajar en condiciones distintas y esas condiciones implican medidas de sanidad y de cuidado, algunas de ellas pueden ser los cubrebocas, aquí traigo el mío”.

Herrera ya padeció COVID-19 y se recuperó de la enfermedad.

“(El cubrebocas) va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito la economía”, dijo ayer mientras mostraba en la mano un cubrebocas.

“Cuidarnos todos”

López Obrador aseguró que lo más importante para evitar contagios de COVID-19 es cuidarse y cumplir las recomendaciones por encima del uso de cubrebocas.

“Lo más importante es que hemos aprendido a cuidarnos en estos tiempos. Que nos cuidemos, que cada uno de nosotros nos cuidemos y no sea por obligación, sino que tomemos conciencia de que depende mucho no enfermarnos, en este caso no contagiarnos, de nuestra actitud”, aseveró en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

El mandatario defendió que el uso de cubrebocas “no tiene que ser por decreto, por orden” ya que los ciudadanos son “mayores de edad” y saben cuidarse.

Asimismo, López Obrador se quejó de que los medios relacionen que los presidentes Donald Trump, Jair Bolsonaro y él no usen cubrebocas con la cantidad de muertos por la pandemia en Estados Unidos, Brasil y México, “como si eso tuviese una relación”.

“Para empezar no toman en cuenta la población de cada país. Es muy feo, de mal gusto, las comparaciones cuando se trata de personas fallecidas. No queremos que nadie pierda la vida. Pero en proporción a nuestra población, lo nuestro se ha ido superando con el apoyo de la gente”, afirmó.

Hasta ahora, la COVID ha dejado 356,255 casos confirmados en el país y 40,400 defunciones en México.

López Obrador se refirió también a “las otras pandemias” que azotan México y que han agravado los efectos de la enfermedad en el país, en referencia a padecimientos crónicos como la obesidad, la hipertensión o la diabetes.

“Lo que le dije y lo repito en la plática al presidente Trump. Es una vergüenza que tenemos otras pandemias, nada más que no se habla de las otras pandemias. Con todo respeto, Estados Unidos primer lugar (mundial) en obesidad, México segundo lugar”, manifestó, antes de recordar que México es líder mundial en obesidad infantil.

Estas reflexiones sobre el uso de cubrebocas llegaron tras ser cuestionado por las palabras del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien había asegurado que ese utensilio ayudaría a la recuperación económica.