Cuomo alerta sobre alza de 4% en contagios de coronavirus entre jóvenes en Nueva York

“Sí tienen derecho a irse de fiesta, pero tienen que ser inteligentes”. Ese fue el mensaje que el gobernador Andrew Cuomo le envió este jueves a los neoyorquinos más jóvenes, al alertar que se había dado un alza de 4% en contagios de coronavirus entre los que tienen de 21 a 30 años, lo que estaba poniendo en riesgo los logros que se han alcanzado para controlar la pandemia en Nueva York.

Al reportar que el porcentaje de jóvenes que se han infectado de COVID-19 en las últimas dos semanas ha aumentado de 9.9% a más del 13%, Cuomo explicó que esto a su vez estaba resultando en que se pudiera comprobar esa leve alza de casos positivos entre este segmento de la población, en comparación con otros grupos como las personas mayores de 40 años, lo que representa una amenaza para los avances que se han logrado con la reapertura del estado.

“Ha aumentado 4 puntos, que es un incremento significativo en un corto período de tiempo”, dijo Cuomo, agregando que principalmente lo que está impulsado este aumento “son los jóvenes que están socializando sin cumplir con los protocolos de salud recomendados, como el distanciamiento social y el uso de una máscara facial”.

“El principal problema son los bares y restaurantes, porque la gente que está congregada afuera está consumiendo alcohol, y lo obtienen de esos lugares”, dijo Cuomo.

El Gobernador incluso acusó a estos neoyorquinos de estar violando la ley estatal que prohíbe andar en la calle con contenedores abiertos con alcohol. “Los lugares que tienen una licencia para dar servicio afuera, no tienen una licencia para vender alcohol al aire libre. Eso nunca se aprobó y lo que están permitiendo es que la gente en vez de consumir alimento en esos establecimientos sentados en una mesa, se queden bebiendo en las calles sin cumplir con las reglas de distanciamiento social”.

Cuomo se refirió a la ‘táctica’ que están usando algunos negocios de vender algo tan simple como papas fritas, o los ya conocidos ‘Cuomo Chips’ por tan solo $1, y luego permitir a las personas seguir consumiendo alcohol sin una verdadera orden de comida. “La gente está violando la ley de beber en las calles y eso tiene que ser reforzado por las autoridades locales, el NYPD, no el Estado”.

“Hemos estado hablando de eso, puedes verlo en las noticias, puedes verlo en los periódicos, puedes verlo en las redes sociales. No es difícil entender lo que está sucediendo. Es difícil lidiar con eso, pero no es difícil entender lo que está sucediendo“, dijo Cuomo.

Y para atacar este creciente problema de jóvenes que no están cumpliendo las reglas para mantener controlado el contagio del virus, al creer que no son propensos a enfermarse, el Gobernador anunció una nueva campaña publicitaria dirigida a esta población, y que tendrá como objetivo disipar las “malas impresiones” que puedan tener sobre COVID-19, como pensar que son inmunes a enfermedades graves o la muerte.

Young people can & have died from COVID. Many more will have lasting health issues.

If you treat COVID lightly, you may not live to regret it. pic.twitter.com/sZcd4VZRZp

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) July 23, 2020