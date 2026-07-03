Los 5 alimentos cotidianos que disparan tu cortisol y frenan la pérdida de peso

¿Comes sin parar por estrés o comes y te estresas? Hay al menos cinco alimentos que tienen la capacidad de elevar el cortisol e impiden la pérdida de peso, según un experto en metabolismo.

En Estados Unidos, los niveles de obesidad se ubican en 4 de cada 10 adultos, según estudios recientes, un panorama estrechamente vinculado a los desórdenes alimentarios. Aunque no es la única causa, la evidencia científica respalda que el estrés y el cortisol influyen en un círculo vicioso de más apetito, peor elección de alimentos y mayor grasa abdominal.

Un estudio revela que el estrés menos intenso pero mantenido en el tiempo, como la presión laboral, puede afectar la conducta alimentaria de diferentes formas. “Se calcula que aproximadamente el 30% de las personas come menos de lo normal en situaciones de estrés, mientras que la mayoría come más”, señala el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC).

Por su parte, los CDC advierten sobre la multifactorialidad de la obesidad en EE.UU.: “Muchos factores contribuyen a la obesidad, como los genes, ciertos medicamentos, problemas para dormir, el microbioma intestinal, el estrés, el acceso a alimentos asequibles, lugares seguros para realizar actividad física y la atención médica”.

¿Qué es el cortisol?

No es solo lo que piensas: el azúcar, los postres y el exceso de café disparan tu cortisol y destruyen tu masa muscular. Crédito: Shutterstock

El especialista en obesidad y ansiedad de Nutri Marco, el doctor Marco Mora, explica que existen cinco alimentos que aumentan el cortisol si los consumes: azúcares, postres, café, maíz o harina de trigo y las bebidas alcohólicas.

El cortisol es la llamada hormona del estrés, ya que a mayor tensión, más cantidad producen las glándulas suprarrenales.

“El estrés se provoca por varias situaciones del día a día, y muchas tienen que ver con percepciones, no por situaciones físicas. Antiguamente, uno se estresaba porque se cortaba, porque lo herían o por la lucha al conseguir un animal; hoy no. Hoy pensamos más en lo que va a pasar o en lo que puede pasar que en lo que realmente está pasando, y nos estresamos”, indica el experto.

Mora detalla cómo funciona el circuito de estrés, cortisol e insulina: “el estrés eleva el cortisol, el cortisol eleva la insulina, la insulina eleva el azúcar en sangre y el azúcar en el organismo acumula grasa. Así es como el estrés engorda por culpa del cortisol”.

5 alimentos que disparan el cortisol

Las harinas refinadas y el azúcar provocan picos drásticos de glucosa en sangre, activando una respuesta hormonal que sabotea la pérdida de peso. Crédito: Shutterstock

Según el experto, más allá del estrés mental, existen alimentos específicos que aumentan los niveles de esta hormona en el cuerpo:

Los azúcares

Coincide en afirmar que el azúcar es un componente que eleva el cortisol. “Al hacerlo, se dispara la insulina, sube la glucosa y, por ende, se acumula grasa. Lo ideal es evitar su consumo”.

Los postres

Comer postres, aunque genera una sensación de calma inmediata, por lo general, elevan el cortisol constantemente. “Esto dificulta disminuir la grasa que se acumula en la zona abdominal, la cual es considerada grasa visceral o tóxica”.

El café

Aunque ayuda a estar más alerta y atento por los niveles de cafeína, también eleva esta hormona, “lo que genera un catabolismo muscular (se degrada y se frena el desarrollo de los músculos cuando el cortisol pasa mucho tiempo elevado), complicando el proceso de pérdida de peso”.

El maíz o la harina de trigo

Estudios científicos revelan que las harinas refinadas entran al cuerpo y se transforman rápidamente en azúcar, y es por esta causa que el doctor sostiene que generan malestar y elevan el cortisol. “Se recomienda disminuir drásticamente el consumo de harina de trigo. En el caso del maíz, específicamente las féculas logran este mismo efecto negativo”.

Las bebidas alcohólicas

Otro factor que detona el cortisol son las bebidas alcohólicas, por ser “depresores del sistema nervioso que alteran los ejes hormonales y elevan el cortisol, llevándote inevitablemente a acumular más grasa”.

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