Dicen que Larsa Pippen ha caído en desgracia con Kim Kardashian y su familia debido a Kanye West 

De momento nadie se explica la razón por la cual Kim Kardashian y el resto de su familia han dejado de seguir a Larsa Pippen. Sobre todo porque ésta, para muchos, la mejor amiga de Kim.

Dicen que la razón para este distanciamiento ha sido a raíz de los mensajes que Kanye West lanzó en donde daba a conocer que lleva alrededor de dos años queriendo el divorcio. La blogger de moda era una personalidad que frecuentaba constantemente a la famosa familia Kardashian e incluso ha aparecido en varios episodios del reality “Keeping Up With the Kardashians”.

Medios como La Botana exponen que todo este escándalo con Larsa Pippen se formó después de que el rapero escribiera “Larsa” junto con un emoji sospechoso.

Larsa por su parte ya reaccionó a través de sus redes sociales en Twitter con el siguiente mensaje: “Me desperté bendecida esta mañana y veo que todos están centrados en a quién estoy siguiendo y a quién no sigo en las redes sociales. Estoy enfocada en mis hijos, mi nueva marca de fitness Larsapippenfitness y mis relaciones en la vida real”.

I Woke up this morning blessed and see that everybody is focused on who I am following and who I am not following on social media.I am focused on my children, my new fitness brand Larsapippenfitness, and my relationships in real life.

— Larsa Pippen (@larsapippen) July 22, 2020