Quieren llamar a su hijo Lucifer pero tienen problemas en el registro y lo denuncian

Dicen que los nombres de los bebés elegidos por los padres marcan mucho más de lo que pensamos

Elegir un nombre único para un hijo es algo que muchas familias desean. Se ha convertido en toda una tendencia al alza, que ha puesto de moda gente como Elon Musk. Pero algunos padres están llegando demasiado lejos.

Dan y Mandy Sheldon, unos padres originarios de de Derbyshire, en Reino Unido, querían llamar a su hijo Lucifer. Sí, el nombre común con el que se refiere al diablo.

Sin embargo, en la oficina del registro un trabajador se negó a inscribir al bebé con ese nombre, aludiendo que “no tendría éxito en la vida”, entre otros argumentos.

Tras los comentarios del registrador, la pareja presentó una queja por la forma en que fueron tratados.

En declaraciones a The Sun, Dan, de 37 años, dijo:

“Estábamos muy emocionados de ir a registrarlo, pero la mujer nos miró con total disgusto. Ella nos dijo que nuestro bebé nunca podría conseguir un trabajo, y que los maestros no querrían enseñarle.

Traté de explicar que no somos personas religiosas, y Lucifer en griego significa “portador de luz” y “mañana”, pero ella no me escuchó. Incluso nos dijo que era ilegal nombrar a un niño así en Nueva Zelanda y que tal vez podríamos nombrarlo de otra manera y referirnos a él como Lucifer en casa”.

Al parecer, a Dan y Mandy se les pidió que abandonaran el edificio mientras la mujer comprobaba si podían llamar legalmente a su hijo con el nombre satánico, un nombre que se convirtió en ilegal en Nueva Zelanda en 2013.

“Estábamos atónitos con su comportamiento. Finalmente lo hizo, pero fue con los dientes apretados.

Honestamente, pensamos que era un buen nombre, único. No esperábamos tener tanta pelea al respecto”, explicó Dan.

Luego de que los nuevos padres presentaran una queja, el Consejo de Derbyshire se disculpó por los problemas causados.

“Nos disculpamos si se sintieron ofendidos, pero es tarea de nuestros registradores asesorar sobre estos asuntos, ya que a veces las personas no son conscientes de ciertos significados o asociaciones en torno a ciertos nombres”, explicaron al diario.

Al menos Lucifer es un nombre real que la mayoría de la gente sabe pronunciar. Muy distinto con lo que sucede con el nombre del hijo del magnate de tecnología de Tesla, Elon Musk que llamó a su hijo X Æ A-12, que suena más como una ecuación matemática que como el nombre de un bebé.

Ellos también tuvieron problemas, ya que el nombre fue rechazado por usar un número en el nombre del bebé, algo que va en contra de la ley de California. La famosa pareja lo cambió a X AE A-XII.