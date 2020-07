“Será devastador”: un tercio de los museos en Estados Unidos no sobrevivirán a la pandemia de coronavirus, señala una encuesta

Un 16 por ciento de los museos del país se enfrentan al riesgo de cerrar de manera permanente

Los museos de Estados Unidos han sufrido graves pérdidas financieras durante el cierre por la pandemia del coronavirus, según una investigación los directores de los museos temen que sus instituciones no puedan recuperarse.

La investigación desarrollada por la empresa Dynamic Benchmarking con sede en New Hampshire, afirma que una gran cantidad de los directores de los museos temen no poder sostener financieramente a sus organizaciones durante los próximos meses. Los datos fueron publicados en un informe el miércoles en el sitio web de la Alianza Americana de Museos (AAM).

“Los ingresos de los museos desaparecieron de la noche a la mañana cuando la pandemia cerró todas las instituciones culturales y lamentablemente muchas nunca se recuperarán”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de la AAM, Laura Lott, en un comunicado.

El estudio encuestó a los directores de 760 museos en el país durante el 8 al 30 de junio. De los encuestados, un tercio (el 33%) no confía en la supervivencia de sus museos durante los próximos 16 meses sin ayuda financiera adicional. El diecisiete por ciento dijo que no sabía si sus museos podrían sobrevivir tanto tiempo sin recursos, mientras que el 16% cree que sus museos se enfrentan a un riesgo significativo de cerrar de forma permanente en caso de no recibir algún tipo de ayuda.

“Incluso con una reapertura parcial en los próximos meses, los costos superarán los ingresos y no hay una red de seguridad financiera para muchos museos”, dijo Lott.

Para la mayoría de los museos solo les quedan menos del 12 por ciento de sus reservas operativas. El 56 por ciento les queda menos de seis meses para cubrir los gastos de operación de sus instituciones.

Despidos

La encuesta también señala que un 44% de los museos han tenido que despedir a una parte de su personal y un 41% esperaría reabrir con un personal reducido.

“El cierre permanente de 12,000 museos será devastador para las comunidades, las economías, los sistemas educativos y nuestra historia cultural“, por lo que la financiación de fuentes públicas y privadas es crucial para salvar a las instituciones y museos, dijo Lott.

World of Speed, un museo de deportes de Oregón, anunció a principios de año su cierre permanente. En su sitio web el museo informó que todos los activos y fondos serán distribuidos a museos y escuelas sin fines de lucro durante los próximos meses como lo exige la ley del estado.

