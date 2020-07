Becky Hammon es histórica: por primera vez, una mujer dirigió a un equipo de la NBA

El 23 de julio del 2020 será una fecha para marcar en la historia del basquetbol, ya que minutos previos al partido entre los Spurs y los Bucks, Gregg Popovich cedió el banquillo a Becky Hammon como entrenador principal del equipo de San Antonio. Sí, la primera vez que una mujer dirige oficialmente a un equipo de la NBA, aunque sea en pretemporada.

Popovich es uno de los entrenadores más revolucionarios en la historia de la NBA y que ganó 5 títulos con los San Antonio Spurs, un genio del basquetbol ni más ni menos y ahora está demostrándolo poniendo al mando en los partidos de preparación a cada uno de sus asistentes para que “prueben la sopa” de lo que es ser head coach en la liga más competitiva del mundo.

En esta ocasión y para abrir la pretemporada, Popovich dejó que Becky Hammon tomara las riendas. La asistente de “Pops” llevó la voz cantante en el encuentro de los Spurs ante los Bucks de Milwaukee, uno de los favoritos al título.

Coach Pop wants the Spurs to rotate their head coaches for these three games – Becky Hammon is coaching today. pic.twitter.com/X6HXNR7mkb

— Taylor Rooks (@TaylorRooks) July 23, 2020