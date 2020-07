El Pentágono puede tener evidencia de vehículos extraterrestres, según reportes

El Pentágono pronto podría publicar públicamente hallazgos sobre fenómenos aéreos no identificados que ha estado estudiando, según un nuevo informe publicado en The New York Times.

Si bien el Pentágono ha declarado antes que “disolvió un programa una vez encubierto para investigar objetos voladores no identificados (OVNI), el esfuerzo sigue en marcha”, pero el programa simplemente fue “renombrado y escondido dentro de la Oficina de Inteligencia Naval”, según el Times.

Quizás de manera más explosiva, al menos un consultor y subcontratista del Pentágono, el astrofísico Eric Davis, que ha trabajado con estos programas gubernamentales desde 2007, dijo a los periodistas del Times que “entregó una sesión informativa clasificada a una agencia del Departamento de Defensa tan recientemente como en marzo sobre las recuperaciones desde vehículos no fabricados en esta Tierra”, dijo Davis, quien después de examinar algunos de los materiales, concluyó que “no podríamos hacerlos nosotros mismos”.

Mientras que algunos, como Davis, han dicho que los vehículos aéreos no identificados (UAV) probablemente sean extraterrestres, otros, incluidos algunos funcionarios electos, han sugerido que podrían pertenecer a adversarios de Estados Unidos que exhiben tecnología que los estadounidenses aún no tienen.

El Pentágono ha publicado oficialmente tres videos cortos que muestran “fenómenos aéreos no identificados” en abril de 2020.

El senador Marco Rubio, quien es presidente interino del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, dijo en una entrevista reciente con CBS4 News en Miami “que tenemos cosas volando sobre nuestras bases militares y lugares donde estamos realizando ejercicios militares, y no sabemos qué es y qué no es nuestro”.

The Truth Is Out There.

And @marcorubio wants the answer.

As acting chair of the Senate Intelligence Committee, Rubio is pushing to have the military prepare a public report on "Unidentified Aerial Phenomenon" – better known to the rest of us as UFOs.

cc @CBSMiami pic.twitter.com/KctTUt6STa

— Jim DeFede (@DeFede) July 16, 2020