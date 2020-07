Cerca de 16,000 restaurantes cerraron de manera permanente durante la pandemia de coronavirus en Estados Unidos según datos de Yelp

Cierres abruptos, reaperturas inconsistentes, cambios en la política de salud pública y la falta de comensales han empujado a la industria de alimentos al borde del colapso. Datos proporcionados por la plataforma Yelp revelaron que cerca de 16,000 restaurantes en Estados Unidos han tenido que cerrar de manera permanente durante la pandemia de coronavirus.

Un informe publicado en junio señala que el 60% de los restaurantes en el país habían tenido que cerrar de manera temporal. El nuevo informe de la plataforma Yelp menciona que hasta el 10 de julio hubo 26,160 cierres de restaurantes de los cuales 15,770 tomaron la decisión de forma permanente.

“La industria restaurantera refleja el número más alto de cierres de negocios, superando recientemente el de la venta al por menor”, dice el reporte.

Las expectativas no son nada alentadoras ya que Yelp espera que los cierres continuarán debido a que los casos de COVID-19 continúan aumentando en el país que impactará en el futuro de los negocios.

Los propietarios de restaurantes se vieron obligados a realizar de manera rápida estrategias de venta de las que se incluyen cambios en los modelos de entrega, en los menús y hasta clausurar mesas y diseñar los espacios para garantizar las medidas de distanciamiento social en sus establecimientos.

Yelp examinó los cambios en las opciones de servicio, de entrega y de comida para llevar, pero muchos de los dueños de los establecimientos que están registrados en el sitio no han podido mantener sus negocios.

Los negocios que no cuentan con capital que respalden los cambios en los restaurantes han acelerado los cierres permanentes que han puesto en riesgo a la industria de los servicios en el país.

Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, los restaurantes han perdido más ingresos y empleos que cualquier otro sector de la economía. Una encuesta de la Asociación Nacional de Restaurantes mostró en junio que el servicio de alimentos perdió casi $120 mil millones en ventas sólo durante los primeros tres meses de la pandemia.

As cities across the country announce more closures, independent restaurants face more uncertainty than ever before. We’re hanging in the balance – and if we don’t get federal relief soon, many of us could close for good.#RestaurantsActNow

— Independent Restaurant Coalition (@IndpRestaurants) July 24, 2020