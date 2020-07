Carolina Sandoval da tremenda indirecta a la hora que comenzó ‘Suelta La Sopa’ sin ella

View this post on Instagram

Madre mía @amaliadesandoval 💕madre bella acá estamos en esta foto tan hermosa que nos hicimos en Paris en “El Museo del Louvre” (dic 2019) y mamita créeme que cada vez que la veo me siento muy feliz y agradezco a Dios enormemente por la bendición de tenerte y la dicha de poder seguir recorriendo el mundo juntas de la mano…antes hace algunos añitos me enseñaste a caminar y hoy te doy mi apoyo para que te sostengas en mí todas las veces que sea necesario. Te amo con la vida y no existe nada, absolutamente NADA que me haga ponerte en otro lugar sino en el que mereces “Mi REINA MADRE” y no necesito ponerte como excusa ante ninguna decisión porque eres MI PRIORIDAD . Además mi dulce y a la vez disciplinada Amalia , #gracias por enseñarme junto a mi papá valores que no todas las personas tienen como prioridad y nosotros tenemos como estilo de vida: ✨Respeto✨Empatía✨Honestidad✨Compasión✨ Amor✨. Gracias Amalia Guzmán de Sandoval GRACIAS y tranquila que si logramos pasar el dolor más grande de nuestra vida “la pérdida de nuestro hermoso #OswaldoSandoval lo demás es insignificante y pasajero… BY THE WAY MI GENTE POR RAZONES QUE CONOCERÁN LUEGO ⚖️NO PUEDO HABLAR AHORA…OBVIO QUE SI USTEDES HAN ESTADO HASTA EN EL NACIMIENTO DE MIS HIJAS, ALMUERZOS Y EN MiS IDAS AL BAÑO 😋CRÉANME QUE AHORA NO SERÁ LA EXCEPCIÓN “todo a su tiempo” . LOVE U …ahhhh se me olvidaba decirles también en el #menu aparte de sopa, tenemos pasta y filet mignon😉 entre otros . . .. … #cosasquesientecaro #lareinadelafaja #madre2