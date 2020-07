Como pocas veces, Ingrid Coronado luce su figura en traje de baño a la orilla del mar

View this post on Instagram

Desde niña he sentido una conexión muy especial con el agua. Yo creo que porque soy cáncer, y mi elemento es el agua, pero además porque soy un poco pasional y el agua me ayuda a apagar un poco mi fuego/intensidad jaja ⁣ ⁣ Cuando me siento muy emocional, enojada, tengo miedo, busco algo con agua que me ayude a estabilizarme. ⁣🙌🏻 ⁣ Cuando se puede me baño en el mar, un rio, lago, una alberca, o hasta una tina, pero si no esta disponible puede ser hasta un regaderazo que me ayude a sentirme mejor. ⁣ ⁣ A veces es lo que necesito para conectarme con el llanto, y sacar todas esas emociones que me hacen sentir angustiada y triste y así poder regresar al estado de paz y tranquilidad que tanto me gusta. ⁣ ⁣ Cualquier agua sirve, pero tengo que reconocer que el agua de mar es mágica, sanadora, por eso cuando puedo, ¡𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐟𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐦𝐚́𝐱𝐢𝐦𝐨!⁣😍 ⁣ Cuéntame, a ti ¿Qué elemento te ayuda a sentirte mejor? ⁣ ⁣ ¿Agua, fuego, tierra, aire? ⁣💧🔥🌬️ ⁣ ¿Corresponde al elemento de tu signo del zodiaco? Te leo. ⁣😌 🩱@espiritu_swimwear #Tierra #Agua #Aire #Fuego #Elementos #Mar #Feliz #Agradecida #Zodiaco #Paz #tranquilidad