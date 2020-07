Grupo de republicanos lanza campaña contra Trump y promueve votar por Biden

Un movimiento en contra del presidente Donald Trump crece dentro del Partido Republicano.

Se trata del Proyecto Lincoln, que este lunes lanzó otro anuncio contra el presidente Trump, a quien acusa de no respetar ni defender la Constitución.

Esta vez el video es protagonizado por Dan Barkhuff, un ex médico de Navy Seal y fundador de Veterans for Responsible Leadership.

Barkhuff, además de criticar al presidente Trump, expresa su apoyo al expresidente Joe Biden.

“No estoy de acuerdo con Joe Biden en muchos temas. Pero una cosa en la que estamos de acuerdo es que somos una nación de leyes y la Constitución es un documento sagrado. Es un documento por el que luché y algunos de mis amigos murieron“, dice Barkhuff.

Agrega que el presidente Trump y “sus secuaces” no respetan la Carta Magna.

“Él y sus secuaces no respetan la libertad de reunión, el debido proceso y los derechos de los estados”, dice Barkhuff.

Former U.S Navy SEAL Dr. Dan Barkhuff knows @realDonaldTrump isn't a conservative — he's weak.

And he's the most easily fixable problem in America today. pic.twitter.com/Ep5cCdY0pw

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) July 27, 2020