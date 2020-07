Ximena Duque le reclama a Telemundo por usar foto de su hija en publicación sobre el nombre Lucifer

View this post on Instagram

De una manera muy respetuosa pido el favor a @telemundo y a la cuenta digital de @casocerradotelemundo y @unnuevodia de quitar inmediatamente la foto de mi hija LUNA ADKINS de esta publicación que sin autorización la están usando para una noticia que no tiene nada que ver con mi hija. Agradezco su atención. #telemundo #casocerrado #unnuevodia