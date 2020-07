Alan Tacher sufre al revelar el dolor que viven sus hijos: él y su esposa no pueden abrazarlos por el COVID-19

El conductor de Despierta América, entre lágrimas y junto a su esposa, admite que una vez estén sanos lo primero que harán será abrazar a sus hijos, darles todo el cariño físico que por amor a ellos, para que ellos no se enfermen, les han tenido que negar

Alan Tacher y su esposa Cristina Bernal conversaron con Raúl González y Karla Martínez sobre cómo están sobrellevando el COVID-19 en relación al distanciamiento que deben mantener por sus hijos.

Tanto Alan como su esposa sufren al revelar que los menores les está costando asimilar que sus padres no pueden abrazarlos, que no pueden dormir con ellos. “Michelle se puso a llorar ayer porque ya no puede más, quiere dormir con nosotros”, dijo Alan en la entrevista.

Tanto él como su esposa se quebrantaron cuando Raúl les preguntó sobre qué será lo primero que harán cuando la segunda prueba dé como resultado que ahora son negativos a COVID-19. “Abrazar a nuestros hijos”, dijeron ambos, con lágrimas en los ojos.

Alan admitió que a él personalmente la enfermedad y el encierro le está pasando factura a nivel mental, porque esto le está generando mucha ansiedad. E incluso asegura que entre él y su pareja la que mantiene el positivismo es su esposa Cristina.