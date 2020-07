Christian Estrada y su ex novia protagonizan tremenda pelea durante un programa en vivo

"Ferka" negó que su noviazgo de dos semanas con Christian Estrada haya sido falso

María Fernanda Quiroz finalmente ya dejó en el pasado a su ex, Christian Estrada.

Así lo aseguró la conductora luego de su fugaz romance con el también ex novio de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, quien en una transmisión en vivo aseguró que no ha podido aclarar las cosas con Fernanda.

“Yo ya no tengo más qué decir. Qué flojera me da esto. No soy víctima de nada ni de nadie. Sí ha sido una revolución, un remolino de emociones, pero quiero dejar claro que no me gusta manosear mi nombre”, afirmó la actriz.

“Mucho menos quiero que me involucren en cosas que yo no soy. Quiero dejar claro que no soy parte de ningún show publicitario. De mí no van a estar hablando y yo no me ando con chingaderas“, puntualizó.

El amor entre Christian y Ferka, como le llaman sus seguidores, duró sólo dos semanas. Sin embargo, desde que se hizo oficial su relación, los problemas empezaron a surgir.

Una mujer, Ally Dillon, aseguró que también mantenía un romance con Estrada desde hace seis meses y compartió audios donde el participante de Guerreros decía que su amor con la actriz era parte de la farándula.

“Siempre he sido muy educada con ellas (Frida Sofía y Ally) y siempre les dije que como mujeres necesitamos respeto. Por eso no tengo ningún mensaje para ellas“, puntualizó Ferka.

Pese a los problemas, la ex pareja seguirá trabajando en el reality de Guerreros 2020, que se transmite de lunes a jueves en Televisa.

“Tengo mucha madurez (para convivir con Estrada) gracias a los golpes de la vida. He estado en contacto con el dolor, la traición, la deslealtad y la hipocresía. Confío plenamente en que todo se regresa, así que no le doy importancia a algo que me va a quitar la energía. Tengo muy claro mi objetivo, que es mi carrera, y esto no va a deteriorar ni tantito mi desempeño“.

Ferka dijo estar soltera, además de asegurar que no está dolida y que no se siente una víctima.

“Soy fan del amor propio. Es la energía más fuerte que existe y con amor uno puede poner límites. Me considero una mujer muy congruente que lo que siento, lo digo. Soy fiel a mí, a mi ser, a mi persona, a mis creencias, a mis valores… Aquí lo que importa soy yo“, señaló.