Karma: Llamó perdedor a Raúl Jiménez y su equipo descendió

Troy Deeney echó de la FA Cup a los Wolves e insultó a Jiménez y ahora a él lo echaron de la primera división

Hace apenas un año Troy Deeney, figura del Watford, estaba burlándose de Raúl Jiménez, llamándolo perdedor, tras haber eliminado de la FA Cup al Wolverhampton, pero la vida da muchas vueltas y ahora a quien no se le dieron los resultados fue a él, ya que su equipo acaba de perder la máxima categoría del fútbol inglés.

Cabe recordar que en el 2019 los Wolves se jugaban el pase a la final de la copa contra el equipo de Troy y estaban ganando el partido con un tanto del examericanista, quien festejó usando una máscara de Sin Cara, hecho que desató la furia del jugador inglés, por lo que no dudó en criticar y ofender a Raúl en una entrevista después del encuentro.

Eliminado Wolverhampton de FA Cup. Caen 3-2 ante Watford No fue suficiente el gol de Raúl “Sin Cara” Jiménez pic.twitter.com/88iUWFP8sR — Libros de futbol (@futbologia) April 7, 2019

“Estoy contento de que se pusiera la máscara, la podría usar ahora mismo también, porque ahora es un perdedor. Entonces que disfrute la máscara, nosotros obtuvimos la victoria. En ese momento, no vi la celebración; mejor, porque hubiera perdido la cabeza. No puedes hacer esa celebración si no sabes que tienes la victoria segura”, dijo.

Este recuerdo salió a la luz nuevamente, ya que tras la caída del equipo de Deeney de este fin de semana contra el Arsenal en el Emirates Stadium, el Watford acompañará al Bournemouth y al Norwich City en la Championship (segunda división) a partir de la próxima campaña, ya que ocuparon los últimos tres puestos de la tabla general de la Premier League.

En redes la gente no perdonó y surgieron comentarios irónicos como “Raúl, préstale la máscara”.