Ryan Reynolds ofrece $5,000 dólares para ayudar a una mujer a encontrar un oso de peluche que reproduce un mensaje de su madre antes de morir

"Mara, te quiero, estoy muy orgullosa de ti, siempre estaré contigo", era el mensaje de voz que contenía el oso de peluche

El actor Ryan Reynolds espera ayudar a una mujer canadiense ofreciendo $5,000 dólares a quien pueda ayudar a Mara Soriano a recuperar un osito de peluche que fue robado el viernes a fuera de su casa.

El peluche incluye una grabación de audio de su madre, Marilyn Soriano, que le envió justo antes de morir de cáncer en junio de 2019. Soriano dijo que el oso fue robado mientras ella y su pareja se mudaban a su nuevo apartamento en la ciudad de Vancouver en Canadá.

Cuando estaba descargando su furgoneta U-Haul, una amiga que se acercaba en bicicleta para ayudarle llamó a Soriano para decirle que habían sido atropellada por una camioneta que se encontraba cerca del su nuevo apartamento, así lo dijo Soriano a CBC News.

Soriano se apresuró a ayudar a su amiga mientras dejó la bolsa que llevaba al apartamento y la apoyó en la furgoneta. Por la confusión, Soriano olvidó decirle a su pareja donde había dejado la bolsa con el oso. Cree que alguien robó la bolsa mientras ayudaba a su amiga. “Me hace sentir devastada”, dijo Soriano en un comunicado. “Estoy absolutamente destrozada”.

La madre de Soriano grabó el mensaje justo antes de entrar en el hospital. Dijo que la grabación era el “último recuerdo” que tenía de la voz de su madre. Aunque la bolsa contenía documentos importantes, un iPad y un Nintendo Switch pero lo único que le importa a Soriano es el insustituible oso y la grabación de audio.

Soriano dijo que después de revisar todas sus cajas y llamar a U-Haul para revisar si dejó en la furgoneta la bolsa que contenía el oso, pidió al conserje del edificio revisar las grabaciones de seguridad.

Las imágenes del video de seguridad mostraron a un hombre recogiendo la bolsa y huyendo de la escena. Soriano presentó una denuncia ante la policía y ha pedido a cualquiera que tenga información que le envíe un correo electrónico a findmamabearyvr@gmail.com.

“Es un recuerdo de casa”, dijo Soriano cuya familia se mudó a Canadá cuando tenía 9 años, según una entrevista de la CBC. “El oso tiene un mensaje en filipino. Dice ‘Te amo’, pero en nuestro idioma. Así que es muy específico y muy único. Sólo quiero encontrar a mi oso. Es lo único que me importa”.

Este lunes Soriano publicó en Twitter las imágenes de la cámara de seguridad.

UPDATE: ACTUAL FOOTAGE OF THE THEFT! When I dropped the bag, my fiance was still in the alley, not inside, so it would have been right beside the uHaul cabin. This happened just after he pulled into the loading bay. pic.twitter.com/6eoGzVVr2t — mara soriano | FIND MAMABEAR VANCOUVER (@drawmaradraw) July 27, 2020

UPDATE: Footage of the back alley, he put the backpack on his front. He was wearing a hat and kept his head down. This is him for sure!! pic.twitter.com/eAgMzLzR2D — mara soriano | FIND MAMABEAR VANCOUVER (@drawmaradraw) July 26, 2020

Reynolds se enteró de la historia de Soriano, por lo que sumó a la búsqueda a sus más de 16.9 millones de seguidores que tiene en Twitter.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020

El lunes, un reportero de la CBC dijo que se unía a Soriano para buscar al oso en la ciudad de Vancouver y pero que le gustaría recibir una botella de ginebra Aviation de la cual Reynolds es dueño, en caso de encontrar al oso.

“Si encuentran al oso, les enviaré tanta ginebra @AviationGin que se verán afectados por la marea”, respondió Reynolds. El presentador de la televisión canadiense George Strombolupolus y el director Rawson Thurber también añadieron $5,000 dólares cada uno en la recompensa.

