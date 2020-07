Simon Cowell vende la casa de sus sueños en Beverly Hills por $23 millones de dólares

El reconocido productor se despide de la que por 16 años fue su fortaleza y que, incluso, llegó a considerar como la casa con la que siempre soñó

El británico Simon Cowell, quien estuvo detrás de la creación de las agrupaciones Fifth Harmony y One Direction, está más que dispuesto a tener un cambio de vida y eso incluye desprenderse de su lujosa mansión en Beverly Hills, la cual consideraba como la casa de sus sueños.

La decisión del juez del programa ‘The X Factor’ se debe a sus deseos de mantener su vida alejada de los reflectores de Hollywood, a pesar de que por mucho tiempo fue el hombre más feliz en esa zona de Los Ángeles.

“Este es el lugar donde más me siento como en casa, en Los Ángeles. Me encanta aquí. Me siento como en casa, en paz”, declaró en su momento.

Cowell adquirió la propiedad en 2004 y desde entonces se ha encargado de dotarla de todo lo necesario para ser disfrutada por él, por Lauren Silverman, su pareja, y por Eric, su hijo.

La mansión consta de seis dormitorios y diversas amenidades, como su propio cine, gimnasio de última generación, spa de lujo con baño de vapor, solárium, salón de bronceado y una piscina.

También cuenta con todas las comodidades para sus empleados de servicio, quienes tienen su propia cocina y hasta dormitorios.

La seguridad es otra de las grandes protagonistas de la propiedad, al estar equipada con sistemas de seguridad de alta tecnología, que incluyen identificación de retina y huella digital.

La casa salió al mercado en $23.3 millones de dólares, por lo que es posible que tarde algo de tiempo en venderse, salvo que Simon decida reconsiderar sus pretensiones económicas y rebaje sustancialmente su precio inicial.

Además de esta mansión, Simon Cowell tiene otras más, como la de Malibú que compró en 2017 por $24.4 millones, o la de Wimbledon, en Inglaterra, por la que desembolsó $19.2 millones, por citar solo dos con las que cuenta.

