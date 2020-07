Alfredo Adame agredió verbalmente a su hijo por revelar que es gay: “Me dicen que eres jot*”

El ex galán de telenovelas protagoniza otro feo escándalo con su familia

Alfredo Adame se ha convertido en el señor escándalo. El ex galán de telenovelas de Televisa ahora protagoniza polémicas familiares y con otros personajes de la farándula.

El drama más agrio que ha propiciado Adame es el escándalo con sus propio hijo. Y es que Sebastián reveló que su padre le reclamó por ventilar en público que es gay.

Según el joven, el actor de 62 años se molestó porque en “Ventaneando” dio a conocer sus preferencias sexuales, algo que podrían ocupar los enemigos del actor para atacarlo, según argumentó.

“Él (Alfredo Adame) no vio la entrevista completa, sólo vio la parte de la sexualidad y vio que subieron fotos que pues, están públicas en las que salgo yo con mi novio abrazándolo . Esa misma noche me marca y me dice: ‘ya sabes que no me gusta que hables de tu sexualidad en cámara, porque me pones en el ojo del huracán, a mi me atacan, me dicen que mi hijo es joto’”, expresó Sebastián en declaraciones a un blog mexicano.

El joven explicó que no quiere ocultarse más a pesar del enojo de su padre.

“Yo entiendo que es una generación diferente, es un señor de 62 años, pero le pido que respete, porque mucho tiempo me daba pena por lo que iba a decir la gente y ahorita lo ando expresando abiertamente porque no tengo que mentir quién soy, esto no tenía que crecer a esto y yo no le reclamé por nada. Dejé de hablarle 3 semanas porque me dijo pendejo de mierda”, contó.

Con su hijo mayor, Diego, Adame también tuvo un desencuentro, ya que según él, tomó partido por su madre.

“Definitivamente yo con Diego no quiero nada, estoy muy desilusionado y muy decepcionado; a mí me han enseñado que a tu padre y a tu madre hay que honrarlos, que hay que estar agradecidos, a no meterte en el divorcio de tus padres, y menos tomar partido con mentiras, como él lo ha hecho; mucho menos, decirle a tu padre que es un mentiroso“, expresó en entrevista con TV Notas.

Ni hablar de lo que Adame ha dicho de su ex esposa Maripaz Banquells y su ex cuñada Rocío. Con ellas no se ha medido tampoco.

