“Ya lo hice a un lado de mi vida”: Alfredo Adame no quiere volver a ver nunca a su hijo

El actor explotó contra Diego y no se midió

Alfredo Adame se separó de su esposa Mary Paz Banquells en medio de un escandaloso divorcio, pero parece que ahora el rompimiento alcanzó a su hijo.

Y es que a sus 61 años el polémico actor renegó de Diego y dijo que para él “ya no era su hijo”.

“Definitivamente yo con Diego no quiero nada, estoy muy desilusionado y muy decepcionado; a mí me han enseñado que a tu padre y a tu madre hay que honrarlos, que hay que estar agradecidos, a no meterte en el divorcio de tus padres, y menos tomar partido con mentiras, como él lo ha hecho; mucho menos, decirle a tu padre que es un mentiroso“, expresó en entrevista con TV Notas.

Y es que Alfredo acusa a Diego de haber tomado partido por Mary Paz.

“Yo no quiero ningún acercamiento con él, no quiero ninguna disculpa, ningún perdón, ni mucho menos que me perdone él a mí, no. Mi familia son mis hijos Vanessa, Sebastián y Alejandro, y párale de contar; mi cariño y mi afecto ya están repartidos, fue tanta mi decepción, que a él ya lo hice a un lado de mi vida, definitivamente”, agregó.

Conocido por su carácter irascible, Alfredo se molestó desde que Diego hizo declaraciones públicas poco convenientes para su padre.

“Pues que él sabe todo lo que hizo su mamá, absolutamente todo lo sabía, y bueno, pues de repente un día vino aquí a mi casa y me dijo que yo era un mentiroso, que lo que había dicho de su mamá era mentira, y obvio, me enojé con él”.

Adame se ha involucrado en amargas peleas con estrellas como Laura Zapata, Andrea Legarreta y Carlos Trejo.

