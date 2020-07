Su característica principal es ser en extremo cariñosos con su pareja o amigos y hay quienes lo considerarían una virtud… o un fastidio

Cada signo zodiacal expresa de diferente manera el cariño, aprecio o amor que tiene hacia otra persona. Hay algunos que no son muy afectuosos y no les interesa mostrar sus emociones, pero, en contrasentido, otros son tan melosos que podrían incomodar a su pareja o sus amigos.

Su exceso de dulzura podría ser bien vista por otras personas, sin embargo, hay quienes lo considerarían un fastidio. Conoce cuáles son los signos más mimosos del Zodiaco.

Cáncer

El primer lugar sin duda se lo lleva Cáncer. Es muy amoroso, dulce, tierno y bondadoso. Cada que se separa de su pareja, no duda en hacerle saber que lo extraña y no es nadie si no está a su lado. Disfruta demasiado el contacto físico, así que siempre estará pegado a él o ella.

Piscis

Es muy territorial y lo demuestra siendo en extremo mimoso. Suele ser celoso y posesivo, por lo que quiere que las demás personas sientan todo su cariño. Le agrada caminar en público lo agarrado de la mano, abrazado y besa a su pareja frente a quien sea.

Libra

Si bien disfruta la soltería y su independencia, cuando se enamora cambia radicalmente. Los enternece el sentimiento del amor y les cuesta despegarse de su pareja. Suelen planificar su vida priorizando la relación de pareja y cuando no está presente, manda interminables muestras de cariño.

