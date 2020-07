Ex presidente Clinton visitó con “dos chicas” isla privada de pedófilo suicida Epstein: liberan documentos de acusación

Supuestamente Clinton "le debía un favor" al millonario neoyorquino y él lo usaba para atraer mujeres

Here’s Ghislaine Maxwell, by many accounts Jeffrey Epstein’s “pimp” and “groomer of girls” at Chelsea Clinton’s wedding. pic.twitter.com/leBUwqoWnT — Adam McKay (@GhostPanther) July 7, 2019

El ex presidente Bill Clinton fue huésped de la llamada “Isla de los pedófilos” en el Caribe de Jeffrey Epstein, a donde viajó en su avión privado, según el testimonio revelado ayer de una acusadora del suicida millonario neoyorquino.

Virginia Giuffre, quien también acusó de abuso a la recién detenida Ghislaine Maxwell (58), ex novia de Epstein, dijo a los abogados en 2011 que Clinton visitó la privada Little St. James (US Virgin Island) con Maxwell, ella misma y “dos chicas jóvenes” de Nueva York.

Agregó que Clinton se quedó en la residencia privada de Epstein en la isla, donde “las orgías eran algo constante” y recordó haberse sorprendido de ver al ex presidente allí.

“Recuerdo haberle preguntado a Jeffrey qué está haciendo Bill Clinton aquí, y él se rió y dijo que me debe un favor“, citó Giuffre. “Nunca me dijo qué favores eran. Nunca supe. No sabía si hablaba en serio (o) fue sólo una broma”.

Giuffre dijo que Clinton también viajó en el avión privado de Epstein y observó cómo otras personas famosas, incluido Al Gore –ex vicepresidente y luego candidato a la Casa Blanca- y las modelos Naomi Campbell y Heidi Klum, estuvieron a bordo en un momento junto a ella.

“Casi cualquiera volaría en su avión. Nunca hubo una rutina establecida de quién vendría. Fue una afluencia de personas en el avión de Jeffrey”, dijo Giuffre. También hubo “orgías” a bordo, señaló.

Con frecuencia, Giuffre afirmó que ella estaba en el avión con Epstein y Maxwell cuando ocurrían los encuentros sexuales.

“Habría conducta sexual, habría juegos previos, había una cama allí, así que básicamente podríamos recrear exactamente lo que estaba sucediendo en la casa”, detalló Giuffre. “Comenzaría con masajes o con juegos previos, a veces conduciría a, ya sabes, orgías”.

Fotografías de Maxwell con diversas personalidades han circulado por años en la prensa, incluyendo su presencia en primera fila en la boda de Chelsea Clinton en 2010.

Tras ser prófuga de la justicia por un año, la millonaria británica se encuentra desde hace casi un mes en la cárcel federal Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn. Enfrenta cargos de que durante años conspiró con su ex pareja neoyorquina para abusar sexualmente de menores de edad dentro y fuera de EE.UU. Epstein se suicidó a los 66 años estando detenido en Manhattan en agosto.

El equipo legal de Maxwell incluye a Christian Everdell, el ex acusador que ayudó a derribar al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras trabajar más de una década como asistente fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, destacó New York Post.

Presumiendo con fotos suyas su amistad con el ex presidente Clinton, el millonario Epstein seducía a las menores de edad que llevaba a sus casas, afirmó otra de sus víctimas en una demanda presentada en noviembre en Nueva York.

Desde su arresto en julio de 2019, The New York Times destacó la amistad previa de Epstein con conocidos como el Príncipe Andrés, el cineasta Woody Allen, la modelo Campbell y los presidentes Donald Trump y Clinton.

El escándalo llevó a la renuncia del Secretario del Trabajo, Alex Acosta, el único latino en el gabinete de Trump, debido a que fue él quien, siendo fiscal en Miami, negoció un acuerdo de culpabilidad con Epstein, cuando fue acusado por primera vez en 2008.