Kimbrely Flores expone su figura con sensuales bikinis desde la Riviera Maya

View this post on Instagram

#TEAMO mi vida @kimfloresgz gracias a Dios un tiempo de tranquilidad. Gracias @hrhrivieramaya @vivantbyrcd @yamevi_travel @hector_yamevi por hacer posible esto, viajar a nuestra playas en México con toda la seguridad necesaria y protocolos de salubridad. A dónde quiera que vamos @portoblancoplazafiesta esta con nosotros o yeahhhhhh esta camisa en pareja me encanto.