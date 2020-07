Movimiento ‘Black Lives Matter’ se reaviva en NYC con marcha hacia la Torre Trump

A las demandas por el control de la brutalidad policial y el freno el 'racismo sistémico' se adicionó la petición de más inversión en vecindarios azotados por la violencia armada en la ciudad

Cuando el motor del movimiento Black Lives Matter (BLM) parecía estar a bajo voltaje en la Gran Manzana, este viernes una nueva protesta pacífica partió desde Times Square hasta apenas una cuadra de la Torre Trump, en la emblemática Quinta Avenida de Manhattan, la cual estaba cuidadosamente custodiada por efectivos del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD).

A las demandas para el control de la brutalidad policial y políticas que frenen el “racismo sistémico” se adicionó, esta vez, la petición de más inversión en vecindarios azotados por la violencia armada en la ciudad.

La demostración estuvo liderada por el reverendo Kevin McCall, activista por los derechos civiles, quien exclamó : “!Antes teníamos alternativas en términos de trabajo, pero debido a COVID-19, ahora nos faltan esos recursos. No tenemos esas mismas opciones. Así que los jóvenes están recurriendo a la violencia, y está sucediendo rápidamente aquí en la ciudad de Nueva York”.

La marcha que llevó las consignas “Quita la rodilla de nuestro cuello” y llamados como “Inviertan en salud y educación en nuestras comunidades” , estuvo respaldada por Gwenn Garner, madre de un afroamericano que murió en manos de un agente de NYPD en Staten Island y también Terrence Floyd, hermano de George Floyd, cuyo deceso despertó este movimiento en el país.

“Esto apenas comienza”

Los manifestantes exigían “transparencia” en las investigaciones y “justicia” por los asesinatos perpetrados en los cinco condados de la ciudad de Nueva York, en las últimas ocho semanas, cuando las balaceras han aumentado en un 176%.

“Este es un gesto para decirle al mundo que nuestra lucha por el racismo y la brutalidad policial apenas está comenzando. Sólo queremos más transparencia”, dijo la señora Garner a medios locales.

Todo indica que en las próximas semanas las calles de la Gran Manzana se “calentarán” nuevamente con la agenda de BLM, previo a la realización de una concentración nacional en frente a la Casa Blanca.

Por su parte, el joven colombiano Warren Alvarez de 32 años, quien emigró desde Bogotá cuando apenas tenía cuatro años, se unió al movimiento BLM porque piensa que las mismas “luchas de los negros son también la de los latinos”.

“Esto no va a terminar hasta que haya cambios estructurales. Nosotros los hispanos tenemos más que nadie que apoyar estas expresiones. Yo tuve problemas cuando era un adolescente con la policía y sé perfectamente la brutalidad con la cual actúan. Ahora, toca luchar por las nuevas generaciones”, aseveró Warren.

El inmigrante que creció en las calles de la Gran Manzana, comentó que esta “lucha pacífica” llega en un momento clave en donde se requiere que la comunidad latina de la ciudad entienda que como minoría seguirán siendo las más castigadas, al igual que los afroamericanos, sino se “frena el racismo”.

66 días exigiendo igualdad

Los manifestantes terminaron en una concentración que avanzó hasta la calle 55 con Quinta Avenida, a pocos metros de la Torre Trump, en donde entre las calles 56 y 57, en semanas anteriores, se había realizado un mural de Black Lives Matter.

En medio de las voces contra el racismo, el dispositivo de seguridad policial y barreras perimetrales no permitieron el acceso a la puerta principal de la lujosa edificación propiedad del mandatario nacional en el corazón de Manhattan.

“Hace 66 días exactamente asesinaron a George Floyd y todo este país despertó ante la brutalidad policial, de la cual en la ciudad de Nueva York sabemos bastante, especialmente en los barrios pobres. Ahora nos toca exigir igualdad en el acceso a la educación y la salud”, dijo Clement Padilla, un estudiante boricua de secundaria de El Bronx que se integró a la manifestación.

Clement de 14 años expresó que en su opinión el sistema educativo en la ciudad es desigual, tanto para los negros como para los latinos.

“Yo sueño con estudiar. Hacerme un doctor. Como estudiante de un vecindario muy pobre de El Bronx me va a costar mucho más. No es imposible, pero tengo que esforzarme el triple para poder llegar. Este movimiento me inspiró”, puntualizó el estudiante.

Las acciones de BLM en la ciudad de Nueva York presionaron la reducción de $1 billón de dólares del presupuesto de NYPD en el próximo año fiscal que serían reinvertidos en las comunidades. De igual forma, el Concejo Municipal aprobó un paquete de seis leyes de reforma, transparencia y vigilancia policial en las últimas semanas.