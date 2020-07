Tres personas, entre ellos un adolescente de Florida, son acusadas de fraude y de cometer la mayor violación de seguridad en la historia de Twitter

Andrew Warren, el Fiscal del estado de Florida, anunció este viernes que ha presentado 30 cargos por delitos graves contra un joven de 17 años residente en Tampa, Florida, a quien la oficina del fiscal describió como “el cerebro” del reciente hackeo de la plataforma Twitter.

El FBI, el IRS, el Servicio Secreto y las fuerzas del estado de Florida acusaron al menor de edad de ser “el cerebro” detrás de la mayor violación de seguridad y privacidad en la historia de Twitter.

El hackeo ocurrió a principios de este mes e involucró a usuarios de Twitter de alto perfil como Elon Musk, Joe Biden y Barack Obama, cuyas cuentas publicaron mensajes promocionando una cartera de Bitcoins que prometía que “todos los bitcoins que se enviaran se devolverán en cifras duplicadas”.

El Departamento de Justicia también acusó a Mason Shepard de 19 años cuyo alias es “Chaewon” del Reino Unido acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para el blanqueo de dinero y acceso intencional a una computadora protegida. El delito más grave de los que es acusado Shepard cuenta con una sentencia de hasta 20 años de prisión y una multa de $250,000 dólares.

Por su parte Nima Fazeli, de 22 años, alias “Rolex” de Orlando Florida, es acusado de ayudar instigar el acceso intencional a una computadora protegida por lo que enfrentaría 5 años de prisión y una multa de hasta $250,000 dólares.

La oficina del fiscal del estado informó que el adolescente fue arrestado la mañana de este viernes después de una investigación de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El menor se encuentra en la cárcel y será juzgado como adulto por lo que enfrentará a un cargo por fraude organizado por más de $50,000 dólares y 30 delitos más.

Las autoridades mencionan que después del hackeo hubo aproximadamente 415 transferencias a la dirección del sospechoso a través de monedas bitcoin por valor de $117,457.58 dólares.

“Estos crímenes fueron perpetrados utilizando los nombre de personas famosas pero no son las principales víctimas aquí”, dijo Warren en una declaración. “Este fraude de bitcoins fue diseñado para robar dinero a los ciudadanos comunes de todo el país incluyendo a quienes viven en Florida. Este fraude masivo fue orquestado aquí mismo en nuestro patio trasero y no vamos a tolerar eso”.

El adolescente y sus cómplices utilizaron la herramienta de Twitter para acceder a las cuentas de alto perfil. En una declaración la compañía dijo “apreciar las rápidas acciones de las fuerzas del orden en la investigación” y aseguró que seguirá cooperando a medida que el caso avance.

La mañana de este viernes twitter informó en su blog cómo fue la mecánica del ataque.

We appreciate the swift actions of law enforcement in this investigation and will continue to cooperate as the case progresses. For our part, we are focused on being transparent and providing updates regularly.

For the latest, see here 👇 https://t.co/kHty8TXaly

— Twitter Comms (@TwitterComms) July 31, 2020