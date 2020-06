Estos son los mensajes que una mujer recibe en su teléfono por tener el antiguo número de Elon Musk, el CEO de Tesla

Una consultora en el cuidado de la piel recibe entre 3 llamadas y mensajes al día que intentan contactar a Elon Musk

Lyndsay Tucker, una consultora del cuidado de la piel de 25 años de San José, California, está recibiendo una gran cantidad de llamadas de personas que no conoce y que se ofrecen como voluntarias para ir al espacio, además de mensajes y fotografías de prótesis robóticas. El número telefónico que Tucker utiliza alguna vez perteneció a Elon Musk, CEO de Tesla.

La joven recibe por lo menos tres mensajes o llamadas al día preguntando por el directivo de Tesla y el número se incrementa cuando Musk está involucrado en algún escándalo, según un informe presentado por la NPR.

En una ocasión el Servicio de Rentas Internas la llamó tratando de comunicarse con Musk respecto un asunto de impuestos.

“Asumí que había estropeado algo”, dijo Tucker a NPR, “fue un gran alivio saber que no era a mí a quién buscaban”.

Cuando Musk se deshizo de su número celular, AT&T se lo otorgó de manera aleatoria a Tucker. Desafortunadamente, ese número ha sido compartido en línea señalando que pertenece al creador de SpaceX, además los registros públicos vinculan el número de Tucker a un condominio que Musk poseía en Palo Alto, California.

La confusión ha obligado a Tucker a estar al tanto de las últimas noticias sobre Musk. “Cada vez que veo su nombre en las noticias me pregunto, tengo que aprender lo que dijo porque alguien me va a mandar un mensaje o me llamará al teléfono”, dijo Tucker. “Aunque lo encuentro divertido la mayoría de las veces, se vuelve irritante, especialmente cuando se trata de una llamada tras otra”.

Para consultar los mensajes y fotografías que le han enviado a Lyndsay Tucker puede consultar el documento que la NPR preparó.

