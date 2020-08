Otra denuncia: Alguacil del Sheriff de Los Ángeles dice que hay una violenta pandilla dentro de la estación de Compton

La queja acerca de los llamados "Executioners" está en línea con acusaciones pasadas

Un oficial del Departamento del Sheriff de Los Ángeles denunció la existencia de una pandilla formada por alguaciles de la estación de Compton de la atribulada institución.

Austreberto “Art” González dijo en una queja presentada por su abogado que de manera anónima reportó a otro agente con la oficina de asuntos internos por golpear a un compañero detrás del estacionamiento de la estación en febrero.

Días después, según un reporte de Los Angeles Times, González recibió un mensaje de texto que mostraba una foto con la frase “ART IS A RAT” grabada

sobre el intercomunicador exterior a la estación.

La queja, precursora de una demanda, señala que la pandilla se hace llamar “Executioners” (Verdugos) y que, como ha sido reportado en el pasado, sus integrantes tienen tatuajes idénticos de un esqueleto con un casco estilo nazi y un rifle AK-47. Para formar parte de la pandilla los oficiales deben involucrarse en tiroteos y no se admiten agentes afroamericanos ni mujeres.

“Tenemos una pandilla aquí que ha crecido al punto que domina cada aspecto de la vida de la estación de Compton”, dijo Alan Romero, abogado de González. “En esencia, controlan el calendario, la distribución de los ‘tips’ de informantes y las asignaciones para los oficiales en la estación, con preferencia para los miembros de la pandilla y también para sus prospectos”.

La denuncia llegó en la misma semana en que la presión sobre Alex Villanueva, sheriff de Los Ángeles, se ha elevado a un nivel máximo. Sindicalistas y activistas protestaron en caravana de autos y entregaron una carta para pedir la renuncia inmediata de Villanueva al acusarlo de fracasar en hacer una reforma del departamento que lidera.

El oficial González, quien ha sido parte del LASD por cinco años, cuenta con un palmarés destacado que incluye haber sido un Marine que prestó su servicio en Irak y Afganistán. En 2018 recibió la Medalla de Plata por Conducta Meritoria por parte del Sheriff de Los Ángeles al salvarle la vida a un niño de 4 años que había sido baleado en la cabeza.

Villanueva negó el miércoles en un video en Facebook la existencia de la pandilla, como lo ha hecho antes acerca de este tipo de grupos. Sin embargo, los indicios de la pandilla han estado presentes desde mucho tiempo atrás y emergieron con fuerza en 2019 mientras se investigaba el caso del asesinato de Donta Taylor, un hombre afroamericano de 31 años.

Taylor fue baleado seis veces en 2016 por agentes de la estación de Compton del LASD que dijeron que él tenía un arma, la cual nunca fue encontrada.

Ese caso, que ayudó a confirmar que alrededor de 20 oficiales tenían el mismo tatuaje, le costó a los contributentes $7 millones de dólares por el acuerdo entre el condado y el abogado de Taylor.

El pasado 18 de junio, un caso similar ocurrió cuando el joven Andrés Guardado recibió cinco balazos por la espalda de parte de oficiales del Sheriff frente a un taller mecánico de Gardena en el que el muchacho de 18 años trabajaba.

Los alguaciles dijeron que le dispararon a Guardado porque éste mostró una presunta arma. La investigación estuvo llena de irregularidades y se anunció que el FBI investigaría.

Otro caso reciente fue el de las fotos de los restos de Kobe Bryant y los otros tripulantes fallecidos en el accidente del helicóptero el 26 de enero, las cuales fueron tomadas por alguaciles con sus celulares y compartidas más tarde en un bar.

Los incidentes relacionados con el Departamento del Sheriff de Los Ángeles no dejan de surgir. Este sábado, medios locales informaron de una serie de videos que parecen mostrar a oficiales del LASD teniendo una fiesta en un bar de Hollywood no obstante la orden estatal de que los bares permanezcan cerrados por la pandemia.

El departamento negó que las personas mostradas en los videos sean sus empleados o que la fiesta haya sido organizada por LASD.

