La curiosa historia de “fracaso” de Rudolph Hass, el “inventor” del aguacate más famoso del mundo

Les presentamos a #RudolphHass, el responsable de la variedad de aguacate preferida en todo el mundo, el #aguacatehass. Originario de Milwaukee, Wisconsin Rudolph Hass obtuvo este híbrido a partir de la raza #guatemalteca de aguacate con otras variedades. Desarrolló y patentó la variedad de aguacate hass en 1935.