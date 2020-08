Salma Hayek al natural y sin maquillaje: confía en su belleza

View this post on Instagram

Is it true that beetles are a lucky charm? Even if they’re on your sunglasses? 😎. Have a lucky 🍀 Sunday. Es cierto que los escarabajos son de buena suerte? Aunque lo traigas en los lentes de sol? 🕶.Que tengan un domingo de suerte 🤞 @alexandermcqueen #luckycharms #sunglasses