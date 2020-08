La emoción de Eugenia ‘La China’ Suárez con el amor que recibe su bebé de sus hermanos

A lo largo de la semana, la actriz fue compartiendo algunas fotos y videos de los primeros días en casa con el nuevo miembro de la familia

La llegada de Amancio revolucionó a la familia Vicuña Suárez. El bebé, que nació hace una semana, llegó para completar la familia ensamblada que comandan Eugenia y Benjamín. Esta tarde, a través de Instagram, la actriz compartió con sus seguidores la emoción que siente por el amor que recibe el más pequeño de la casa.

“Le busca flores a Amancio. Yo no sé si estoy sensible o qué, pero cada gesto de sus hermanos me emociona“, escribió la China al subir una foto en donde se pueden ver las manos de Magnolia, la nena de dos años que tuvo junto al chileno, ofreciéndole flores al niño que descansa en su cochecito.

Además de Magnolia, Amancio tiene otros cuatro hermanos: Bautista, de 12 años, Beltrán, de 8, y Benicio, de 5, frutos de la relación de Benjamín con Carolina ‘Pampita’ Ardohain, y Rufina, de 7, fruto del noviazgo entre Eugenia y Nicolás Cabré.

A lo largo de la semana, la actriz fue compartiendo algunas fotos y videos de los primeros días en casa con el nuevo miembro de la familia. En una de las postales se ve a Rufina empujando al cochecito en el que viajan sus hermanos menores, mientras que en algunos videos se puede ver a las niñas de la casa jugando con los regalos que les trajo el bebé.

