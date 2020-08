Patrulla Fronteriza detiene a inmigrantes apilados en camionetas

Unos encima de otros, así es como agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a 34 inmigrantes en camionetas que revisaron en la estación de Douglas, Arizona, la semana pasada.

Las autoridades indicaron que uno de los autos fue incautado y el otro devuelto, ya que había sido reportado como robado.

En una de las detenciones, los oficiales ordenaron al conductor de una Toyota Tundra que se detuviera, debido a que su placa parecía fraudulenta, pero más tarde se descubrió que el vehículo habia sido robado.

En la revisión se encontraron a 18 ocupantes, incluido el conductor. Todos eran ciudadanos mexicanos que ingresaron al país como indocumentados.

En otro caso, los agentes realizaban pidieron al conductor de una Lincoln Navigator que se detuviera, al sospechar que podría llevar a pasajeros indocumentados. En la revisión se encontró a 16 extranjeros.

