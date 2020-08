De las canchas al ring: Karim Benzema reveló qué deporte le gustaría practicar tras su retiro del fútbol 

A sus 32 años, el francés mantiene un gran nivel pues marcó 21 goles en la presente temporada

Hace cinco meses, Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, lanzó su canal oficial de Youtube, en el que ha dejado ver un poco más de su vida a los fanáticos, como qué hay en su vestidor o como pasa su semana el futbolista.

En el más reciente video de su canal, Benzema aparece respondiendo algunas preguntas enviadas por sus amigos y respondió a muchos al confesar que le gustaría practicar box al retirarse de las canchas.

“Sí, es verdad que me gusta entrenar el boxeo y lo he hecho mucho contigo. Me gustaría prepararme seis meses y luego si crees que puedo estar preparado para un combate, claro”, respondió Karim Benzema a la pregunta de su amigo Fouad Ezbiri sobre si ha pensado probar suerte en la lucha.

A sus 32 años, la carrera de Benzema parece haber entrado a su recta final, sin embargo, el galo ha mantenido un buen nivel en la cancha y prueba de ello son los 21 goles que marcó en la recién terminada temporada 2019-20.