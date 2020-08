Gareth Bale es la clave para que el Real Madrid compre jugadores, pero ¿por qué es tan difícil venderlo?

El club merengue no pretende hacer grandes fichajes este verano

Los números financieros no favorecen al Real Madrid y están a punto de ausentarse en el gran mercado de verano… a menos que vendan a Gareth Bale, un jugador que percibe un sueldo muy alto y cuya transacción podría ser invertida en un gran fichaje que les funcione mejor que el galés, pero la misión de colocarlo en otro club no luce nada sencilla.

El presidente del club blanco, Florentino Pérez, reconoció hace poco que el club no hará grandes fichajes esta temporada y, según reporta ESPN, esta decisión sólo podría revertirse si logran la venta de “El Expreso de Cardiff”, quien ha tenido varios episodios negativos con el club y el DT, quien ya no cuenta con él, por lo que no tendría problema en dejarlo salir.

#Deportes – El Real Madrid solo se moverá en el mercado de transferencias de verano si pueden vender a Gareth Bale, según le dijeron las fuentes a ESPN.https://t.co/HqXi7UIWE3 — El Observador RCTV (@obsenlinea) August 3, 2020

Sin embargo, con todo y sus desplantes, Bale aún tiene dos años de contrato con los merengues y no parece estar dispuesto a marcharse, ya que se encuentra muy cómodo en el club, percibiendo su salario que, según datos de ESPN, ronda el millón y medio de dólares al mes.

Esta cifra o una superior sería difícil de cubrir para casi cualquier club del mundo, quizá 4 o 5 podrían pagarla, pero ahí entra otro factor: el rendimiento. Gareth Bale no ha demostrado el talento necesario que avale que un club como el París Saint-Germain, el Manchester City o algún otro en China pague su traspaso y su salario. Durante su estancia en el Real Madrid, salvo destellos contados, se habla más de su actitud fuera de la cancha, ya sea jugando golf o paseando en sus autos de lujo que colaborando con su equipo para ganar alguna copa.

¿En qué gastarías el salario que te da el Real Madrid? Estas son las inversiones de Gareth Bale 💰https://t.co/NdHQRZjN1b pic.twitter.com/8wK2q6dab8 — ESPN Radio Fórmula (@ESPNRF) February 22, 2018

De momento él no quiere irse y es probable que el club no pueda venderlo, pero las consecuencias de esto sería una temporada 2020-21 sin refuerzos de renombre para los merengues.